Adorni desmintió actividad militar en la "base china" de Neuquén

estacion espacial base china las lajas neuquen La estación espacial China ubicada a 60 kilómetros al norte de Las Lajas por la Ruta 40 en Neuquén.

El vocero hizo hincapié también sobre la relevancia que está tomando en estas horas el funcionamiento de la estación espacial ubicada a 60 kilómetros de Las Lajas, en Neuquén. Un proyecto diseñado en 2012 durante el gobierno de Jorge Sapag y que se empezó a construir en 2015 en el paraje Quintuco.

Estación China: la pelea geopolítica

La pelea geopolítica (desde lo económico y en la carrera espacial) entre EEUU y China generó una vuelta al funcionamiento de esta estación, que algunos dirigentes políticos han señalado que es “una base” de operaciones militares.

“Respecto a la base china se está analizando el convenio, que de cuestiones que nos trajo la herencia, entendemos que las actividades científicas son las que están operativas en esa base y en tal caso se evaluará hacer las auditorías y las inspecciones correspondientes más adelante”, indicó Adorni.

La estación espacial de China en Neuquén ha sido visitada en numerosas oportunidades, por comunidades científicas, universidades e incluso embajadas.

El exsecretario de Gestión Pública de la provincia de Neuquén, Rodolfo Laffitte, un nexo entre la CONAE (Comisión Nacional de Actividades Espaciales), la CLTC (“la NASA china”) y la provincia, sostuvo que hasta la embajada de EEUU estuvo dentro de la estación, el pasado 26 de agosto de 2019.

Adorni no puso fecha a la inspección o auditoría que hará el gobierno de Javier Milei en la estación ubicada en Neuquén. “Cuando ocurra les voy a anticipar, no hay una fecha estimada pero entendemos que será en el corto plazo pero no vemos ningún tipo de preocupación en ese aspecto”.

Adorni: "No hay actividad militar

El vocero afirmó de manera categórica “de que haya actividades militares en la base”.

El pasado lunes, el embajador de EEUU, Marc Stanley dijo en una nota al diario La Nación, que le parecía extraño que la Argentina haya autorizado la instalación de la base en Neuquén y que tenía información de que “soldados del ejército chino” operaban un telescopio.

En realidad, desde octubre de 2017 funciona una antena operada por la CLTC para hacer seguimientos satelitales, en un proyecto en el hemisferio sur de exploración del “espacio lejano”. En este caso, los chinos tienen especial interés en el lado oscuro de la Luna.

Laffitte le quitó ese dramático encanto de la polémica que se reaviva sobre el “uso militar” de la estación, operada por la CLTC (la NASA China). Es ingeniero en electrónica y se cansó de recorrer el país dando charlas con políticos e ingenieros y que siempre le pregunten lo mismo.

El proyecto

La empresa encargada de la obra es CHEC (China Harbour Engineering Company Ltd), especialista en construir puentes e ingeniería marítima. De hecho, es la que levantó el 80% de los puertos chinos. Los trabajos los hizo la empresa nacional Esuco SA (más otras subcontratistas), pero toda la logística la coordinaron los chinos.

El proyecto tuvo varias etapas de aprobación. Uno fue bipartito, el 23 de abril de 2014. Argentina y China suscribieron un acuerdo de cooperación para construir el «Establecimiento y la Operación de una Estación de Espacio Lejano de China en la provincia del Neuquén, Argentina, en el marco del Programa Chino de Exploración de la Luna”.

Requirió de la aprobación del Congreso Nacional, por las condiciones de desgravación impositiva y el régimen laboral del personal chino.