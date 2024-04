Alberto Weretilneck planea provincializar la Ruta 22 y anunció parques industriales mirando a Vaca Muerta

Alberto Weretilneck1.mp4

"Vamos a hacer una propuesta como provincia al gobierno nacional con respecto a la ruta. Porque en este contexto de inversión de obra pública inexistente, es importante analizar, que con el crecimiento pautado de producción en Vaca Muerta, se va a tornar un problema, cuando ya lo es. Dentro de la agenda tiene que haber una solución definitiva, me inclino por una solución público-privada, creo que hay muchos empresas que pueden estar interesadas", dijo el gobernador de Río Negro en el cierre de Vaca Muerta Insights.

"Desde Río Negro tenemos que discutir, con total objetividad y neutralidad, si la Ruta 22 en este contexto, debe seguir siendo nacional y federal o puede ser provincial, de las dos provincias, y a partir de ahí encontrar una solución. Tenemos que ser aduces, entendiendo la época de cambio que se está viviendo. Hoy tener una ruta nacional en el contexto de las prioridades nacionales atrasa todo, podemos plantear un esquema de nueva jurisdicción de la ruta, al menos desde Choele Choel, para que la ruta sea lo que tiene que ser", dijo.

"En este proceso de consolidación de Vaca Muerta, las rutas 22 y 151 genera una situación de análisis muy puntual", añadió el mandatario que reunió a más de 700 protagonista del sector de hidrocarburos.

Los parques industriales de Vaca Muerta

Weretilneck remarcó la importancia de acompañar el crecimiento de Vaca Muerta, no solo en materia vial, sino también con el desarrollo de la infraestructura de servicios necesaria.

"Tenemos un problema que los parques industriales, que fueron pensado en los '70, durante la dictadura militar, mirando a Viedma y no a Neuquén. Están atrás de las ciudades y lejos de la ruta, lo que los haces inviables mirando a Vaca Muerta", señaló el gobernador de Río Negro.

"Vamos a fomentar nuevas áreas de servicios sobre la Ruta 151. Las otra áreas industriales deben servir al desarrollo interno de Río Negro, pero debemos generar nuevas mirando a Neuquén", agregó.

Como calibrar este momento

"El desafío es perfeccionar, mejorar y capacitar, en el caso nuestro, las áreas técnicas relacionadas a la industria. Desde que asumimos, hace más de 10 años atrás, Río Negro no tenía datos, áreas específicas y las áreas estatales no tenían jerarquía, es difícil cuando no tenés personal capacitado", dijo Weretilneck.

Hoy tener una ruta nacional en el contexto de las prioridades nacionales atrasa todo

"Es un desafío permanente, sobre todo el estado siempre tiene problemas de la cuestión salarial, que genera fuga de cerebros. El 10 de diciembre que a la secretaría de Energía sumamos DPA (departamento provincial de agua) y la secretaría de medioambiente, que estaban dispersos. Tener un solo ámbito de decisión nos hacen generar una eficiencia mayor en la toma de decisiones", añadió.

La Vaca Muerta de Río Negro

En el panel que compartió con Ronaldo Figueroa, el gobernador de Río Negro destacó el avance que la provincia está llevando adelante en materia de áreas de exploración.

"Tenemos nuestros propios contratos, valoramos la decisión de YPF de desprenderse de sus campos maduros, entendemos que es importante generar proyectos en otros campos. Esas dos áreas tienen los objetivos cumplidos para YPF. En Mayo enviamos a la legislatura las nuevas concesiones de Río Negro, las convencionales y las no convencionales. En junio ya vamos a tener las pautas para las negociaciones", dijo Weretilneck y agregó que el objetivo es generar un complemento a la actividad de Neuquén.

"Antes de fin de año esperamos que el proceso de concesión esté listo, es urgente, la mayoría de las concesiones están cumpliendo sus objetivos y quedan pocas inversiones. Queremos complementar los yacimientos convencionales con los que ocurre en Vaca Muerta", añadió.

Vaca Muerta Insights 2024 - Figueroa Weretilneck Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck en Vaca Muerta Insights. Claudio Espinoza

Weretilneck destacó que Río Negro tiene su primera experiencia en no convencional, en Confluencia Norte y Confluencia Sur. "En pocas semanas empieza el primer pozo, aprendiendo de toda la experiencia de Neuquén", añadió y remarcó que hay otros proyectos como Loma Guadalosa, que tendrá novedades en 90 días.

"Además, la expectativa está en Río Neuquén. Así son tres áreas no convencionales que apalanca lo convencional. Son áreas que ya se probaron con éxito en Neuquén", dijo el gobernador rionegrino.

Por último, Weretilneck dijo que la provincia está generando mucho aprendizaje en materia de transporte, permiso ambientales y licencia social, y planteando mejoras jurídicas sobre todo en lo que es el área costera. "Queremos ser concretos, puntuales y transparentes, para todo lo que se genera en Sierra Grande, que toda la industria sepa que tiene absolutas garantías en la zona del mar de Río Negro", concluyó.