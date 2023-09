Alertan por estafas de falsos operarios de Calf para cortar la luz en Neuquén

Falsos operarios de la cooperativa Calf están llamando a vecinos de esta ciudad para avisar de un corte de luz y dejar asentado el consentimiento o no de sus usuarios. Le pasó en las últimas horas a un hombre que reside en el barrio Santa Genoveva y puso en alerta al grupo de Whatsapp para evitar que otros caigan en la trampa. Por fortuna, él se dio cuenta cuando le dijeron que le iban a mandar un código al teléfono celular.

"Me acaban de llamar de Calf, un Tomás algo... del área de Servicios Públicos. Dentro de media hora iban a hacer un corte y tenían todos mis datos ", comentó en el audio que difundió para que sus vecinos tomen conocimiento de la maniobra.

También le pidieron que tenga a mano el número del medidor , específicamente los últimos cuatro números. La pantomima prosiguió con la consulta sobre si estaban de acuerdo o no con el corte del suministro de energía eléctrica que iban a realizar en el sector. El vecino les manifestó que no. "Esperen que lo dejamos asentado", contestaron.

Luego le comentaron que iban a mandarle un código a su teléfono celular. Fue en ese instante que el vecino se dio cuenta que intentaban estafarlo, como ya ocurrió con otras personas llamadas por falsos trabajadores de Mercado Libre. La modalidad es muy similar, también en estos casos dicen que van a enviar un código y solicitan la colaboración de la gente a la que están llamando.

"Me di cuenta que era una estafa y corté. Así que bueno para que sepan que están haciendo una estafa vía Calf para cortar el servicio", sostuvo el vecino.

Al respecto, personal de la cooperativa de energía eléctrica recordó a LMNeuquén que la maniobra no es aislada y es la misma que detectaron hace aproximadamente dos meses atrás. "No solicitamos a nuestros asociados claves telefónicas para ningún tipo de trámite. Alertamos sobre llamadas engañosas de supuestos empleados solicitando claves. CALF no pide datos por teléfono ni apps como WhatsApp", informó el organismo.

Explicaron que la maniobra delictiva tiene el objetivo de robar el usuario de teléfono. "Tampoco ingresamos a domicilios. El trabajo de Calf llega hasta el medidor", agregaron.