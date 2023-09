Amaranto Suárez, hombre de política del Neuquén a principios del siglo XX

La mamá de Lydia e Ileana, Fanny, nació en Odessa en 1900, era una mujer fuerte que no dudó, en el contexto del Neuquén de esa época, separarse de su marido al fracasar su matrimonio, desempeñarse por su cuenta en tareas de secretariado, especialmente para don Félix San Martín, con quien llegó a trabar una entrañable amistad y en animarse a construir un nuevo hogar junto al que sería su compañero hasta el fin de sus días, Amaranto Suárez.

Bella, culta, políglota y dotada de un gran sentido del humor y sensibilidad, congregó alrededor suyo lo más granado de la intelectualidad y la sociedad de los territorios de entonces. Cabe destacar también que en sus tareas de secretariado jugó un muy destacado papel el servicio de mensajería que ya había implementado Nordenstrom, pionero del correo en nuestra región.

image.png Don Amaranto Suárez.

Sobre la calle Sarmiento al 250 se encontraba la primera concesionaria automotriz de la región, distribuidora de las líneas de automóviles Chrysler Plymouth, Dodge y Fargo, uno de los tantos emprendimientos de don Amaranto Suárez (pionero del transporte automotor de pasajeros en la Patagonia). Esa zona de la capital neuquina fue el escenario de una parte importante de la infancia de la familia Lascaray¾Kogna, previa a la etapa más recordada, la de la Chacra Los Nogales. Esta Chacra, que con el andar del tiempo se transformaría en lo que hoy es el Barrio Los Nogales, de la Ciudad de Neuquén, fue adquirida por don Amaranto y doña Fanny a don José Fava, que continuó siendo su vecino durante muchos años. Su casa fue lugar de encuentro o de paso obligado de las personalidades de la cultura y la vida civil de toda la región.

image.png Las hermanas Lascaray.

Entre sus asiduos visitantes estaban el Dr. Eduardo Castro Rendón; el Dr. Alberto Plottier, don Ernesto Bachmann; don Agustín Battilana y familia; flia. Pessino de Chos Malal, entre otras personas. El día de la inauguración del puente carretero aquel 20 de febrero de 1937 fue una jornada muy calurosa en Neuquén, se bebía leche fría y allí don Juan Lascaray Mc Cormic se despidió de sus hijas, partió de la ciudad luego de la separación. Lydia, con tan solo cinco años y medio entonces, conservaría hasta el fin de sus días la elegante imagen de su padre.

Historia de una familia hacedora de esta capital territoriana que vivió acontecimientos muy significativos y que permitieron transformarla en una metrópoli importante de la Nor Patagonia.

Toda la información fue suministrada por un hijo de Lydia que es escritor y que gentilmente se prestara a narrar la historia pionera familiar.

image.png Inauguración puente carretero.

El día en que se derribó la “tranquera de los ingleses”, un doble portón que se emplazaba en ambos extremos del ahora Parque Central y que no sólo llevó al uso de la denominación de Bajo y Alto de la ciudad, sino que también impedía la integración de una por entonces pujante localidad de 5.000 habitantes. El 12 de marzo de 1936 el presidente del Consejo Municipal, Amaranto Suárez, les ordenó a los tres empleados que tenía Servicios Públicos que derribaran la tranquera, y con el único tractor que tenían, pusieron fin a una separación que por 32 años había dividido a la ciudad. Esta tranquera representaba una molestia porque los ingleses que manejaban los ferrocarriles la abrían y cerraban cuando querían, y además representaba el poderío que ellos tenían, porque eran los proveedores de la energía eléctrica hasta que poco después se formara CALF. Este hecho no es sólo recordar el día que se tomó una valiente decisión para integrar y unificar la ciudad, sino también para poner la función pública “al servicio del pueblo y no de los poderosos”, según dijera Amaranto Suarez. Los portones, que dividían el Alto donde se encontraban las oficinas gubernamentales y bancarias, del Bajo comercial, se emplazaban en las actuales intersecciones de San Martín y Avenida Argentina y Sarmiento y Olascoaga.

image.png La Avenida Argentina, la tranquera separaba el Alto del Bajo.

Historia pionera como muchas, que narradas por los familiares cobran doble valor: están escritas en sus recuerdos. Hoy las volvemos a homenajear porque nunca perderán su enorme valor.

Cuánta historia ha transcurrido en ciento diecinueve años de vida de nuestra Capital ¡Cuántas transformaciones, cuántas personas vinieron a habitarla y a dejarle su impronta ¡

¡Continuemos escribiendo su historia con nuestro trabajo cotidiano!!

¡El 12 de septiembre FELIZ CUMPLEAÑOS NEUQUEN!