Añelo, un "campamento minero" que crió el monstruo de Vaca Muerta: "Se despiden de su familia y no saben si vuelven"

Añelo no siempre fue un pueblo con torres petroleras y camiones , ni tampoco fue tierra, ni asfalto roto, o filas interminables para entrar a trabajar al corazón de Vaca Muerta. Añelo, en el fondo, aún se resiste a ser el recuerdo de “10 o 12 vecinos”, como repite el intendente Fernando Banderet , que llegaron cuando todo era campo y algunos chivos.

“Yo soy nacido en el año 78, en Colonia Catriel. Estamos acá desde el 81. Esto no era nada”, rememoró ante LMNeuquén . Y en esa frase parece que cabe toda una historia, que es la de un pueblo que miró crecer al monstruo de Vaca Muerta sin estar preparado para criarlo.

Según el intendente, esa fue la primera oportunidad que perdió la hoy localidad conocida como "el corazón de Vaca Muerta", con el gasoducto que dio el servicio a buena parte de Buenos Aires, pero que quedó a contramano del pueblo. Pero la vida tiene otras oportunidades, y vino otro tren económico.

"La vimos pasar cada uno de los momentos que tuvo Añelo. En el 81, cuando se generaba Loma La Lata, se podía haber hecho acá. Pero por un capricho político, quedó del otro lado del río Neuquén" - Fernando Banderet.

"Después llegó la empresa Total, en los 90, con Aguada Pichana y Loma de la Yegua", sostuvo Banderet, quien era apenas un adolescente en esa época. También ofrecieron urbanizar la ciudad, según contó. Además, dijeron que se podía construir un nuevo pueblo con la comunidad. Pero el miedo al “foráneo”, al cambio abrupto de Añelo, desde la política, ganó otra vez y se perdió una nueva oportunidad.

Añelo: ¿a nadie le interesa criar chivos?

“La dirigencia no lo veía con buenos ojos. Por eso cada yacimiento tiene su hotel, su miniciudad. Hoy pagamos esas decisiones”, confesó Banderet.

Banderet no disimula el tono y habla desde su memoria, con ese pueblo pastoril, pero también desde el presente, como quien carga el peso de una historia de oportunidades perdidas. Añelo se transformó a fuerza de petróleo, pero no logró aún consolidarse como ciudad. Está lejos de las ciudades más pobladas, cuesta llegar y pocos la conocen a fondo.

Añelo Rta 7 en mal estado (3).JPG Las operadoras y el Estado firmaron un convenio de entendimiento para arreglar las rutas de Vaca muerta, que en algunos tramos son muy peligrosas. Claudio Espinoza

En ese contexto llegó Vaca Muerta, donde se contabilizaron al menos tres oleadas migratorias, que empezó con la construcción de hoteles, más trabajo por el desarrollo de los yacimientos y una promesa de trabajo seguro. "Publicitariamente, se vende con los récords de producción de gas, de petróleo, con los récords de empleabilidad que se van a tener, llama la atención de venir a conocer Añelo y de qué manera se pueden entablar acá y radicarse acá", dijo.

“La invasión que se sufrió con la industria empezó a opacar toda la actividad agropecuaria que había. Hay una cultura que se va perdiendo. Hoy a los jóvenes no les interesa el campo, donde había crianza de chivos. Les interesa trabajar en la industria, que es mucho más fácil”, sostuvo el jefe comunal.

Añelo (59).JPG La postal de Añelo no varió mucho en una década. Siempre le falta algo, pero en el fondo el pueblo quiere sostner su identidad. Claudio Espinoza

El petróleo no convencional parece ser el ritmo de vida, y también el de los sueños rotos. La llegada constante de personas de otras provincias y países configura una postal de promesas que muchas veces no se cumplen. O sí se cumplen, pero con un gran desfase, sin echar culpas gratuitamente.

Mucha obra pública con financiamiento privado

“Después de la pandemia costó volver a levantar la industria. Pero muchos veían a Añelo como una luz de esperanza. Y cuando llegaban, veían que no era fácil. Hoy, si no tenés oficio, cuesta insertarte. La cadena comercial rota mucho. La gente prueba, aguanta y si no, se va”, dijo.

Añelo - Obra de Asfalto (2).JPG Muchas de la obra que se hacen en Añelo las financia el sector privado. Claudio Espinoza

Mientras, Añelo lucha por ofrecer algo más que trabajo y campamentos. En los últimos años, el municipio encaró obras junto al sector privado como las cloacas, pavimento, una clínica mixta, piletas y espacios verdes. Pero el esfuerzo parece aún insuficiente ante una demanda que no cesa.

“Hoy tenemos más foráneos que residentes. ¿Cómo hacemos para que se queden? ¿Qué les damos para que esto no sea solo un lugar de paso?”, se preguntó el intendente.

El peligro de las rutas: ¿hasta cuándo?

Banderet dijo que sin acompañamiento del Estado y sin compromiso de la industria, Añelo seguirá siendo una plataforma extractiva, como un "campamento minero", en sus palabras, donde nadie quiera quedarse para vivir. Pero las cosas cambiaron y de a poco hay barrios con identidad propia.

“Siempre falta algo. El Estado llega tarde. Pero de a poco logramos avances. El privado fue clave para nosotros. Con ellos hicimos la clínica, las cloacas, más de 2.300 metros de pavimento. Pero no alcanza. Nos falta infraestructura, seguridad, rutas, planificación”.

Y ahí aparece otro de los grandes temas: las rutas. El camino a Añelo es un corredor de accidentes. Un cuello de botella que ya se cobró demasiadas vidas. “Acá faltó planificación desde hace 10 o 15 años. Ya se sabía que Vaca Muerta iba a crecer. ¿Y qué se hizo por las rutas? Nada. Hoy tenemos trabajadores que se despiden de su familia a la mañana y no saben si vuelven”, sostuvo.

Añelo (50).JPG El tránsito petrolero no cesa y cruzar la ruta 7 en Añelo es un verdadero peligro. La sociedad, el gobierno y las empresas ya tomaron nota paras revertir este problema. Claudio Espinoza

La esperanza, según Banderet, está en los acuerdos firmados con el gobierno provincial y las operadoras. Pero el proceso es largo, burocrático, y la urgencia es diaria. “Un trabajador que en la mañana se despide de su mujer y de sus hijos, no sabe si en la tarde va a estar de vuelta. Era preocupante y alarmante la estadística que tenemos de tránsito. Ahora, con este entendimiento, las operadoras van a generar ese flujo de dinero que se necesita para poder invertir rápidamente", indicó.

Añelo es el corazón de Vaca Muerta, late fuerte, pero por momentos parece cansado. Cansado de esperar el tren de la planificación, de proyectos que quedaron en el camino. Cansado de ver pasar inversiones que no siempre se traducen en calidad de vida. Asombrado de ser una ciudad que vive de lo que extrae, pero no siempre recibe lo que merece.