Angelina Fuentes y el lado B de los cortes en la Ruta 22

Tiene 33 años y nació en Picún Leufú. Cobra una pensión, vive con su madre y dice que las rebusca como puede. "Si hay que lavar autos, lavo autos", comentó.

Proyecto nuevo - 2023-08-02T185750.122.jpg

Junto a otras dos compañeras de hemodiálisis, el lunes vivió una odisea que espera no repetir este viernes ni más adelante. El chofer de la trafic que va a buscarlas desde Neuquén no pudo el lunes atravesar el piquete. "Llegó a las 6.30 y le dijeron que no podía pasar sin pacientes. Presentó los papeles y no lo dejaron", dijo Angelina, en diálogo con LMNeuquén.

Cerca de las 7.40 le avisaron que no iba a contar con el servicio de transporte para viajar hasta Neuquén como todos los lunes, miércoles y viernes. "Nos acercó el esposo de una de mis compañeras. Caminamos un tramo porque había muchos vehículos y camiones parados, y del otro lado de la Ruta 22 nos esperó el chofer de la trafic. Uno entiende sus reclamos, pero yo no sé si ellos saben lo que significa que no podamos ir a dializarnos. Decían que dejaban pasar a personas con certificados de salud, pero a nuestro chofer no lo dejaron, y faltar a una hemodiálisis es muy riesgoso", manifestó.

Angelina fuentes y los cortes en Ruta 22.mp4

Una paciente que no pudo llegar hasta Arroyito, quien requiere de una silla de ruedas, recién este miércoles pudo retomar el tratamiento en Neuquén.

Y agregó: "De por sí es un desgaste tener que viajar hasta Neuquén tres veces por semana. Son dos horas de ida y dos horas de vuelta, y cuatro de hemodiálisis. Se sumó el corte, que si fuera un miércoles, la remás... si te cuidás, podés llegar al viernes. Pero los lunes no podés faltar a hemodiálisis. El cuerpo no resiste muchos días".

La hemodiálisis es un tratamiento para filtrar las toxinas de la sangre, como lo hacían los riñones cuando se encontraban en buen estado.

Agradeció que el esposo de una compañera las pudo acercar hasta Arroyito y confió que este viernes, si vuelven a cortar, al menos las dejen pasar.

corte de arroyito gentileza

Actualmente, las personas que vienen de Picún Leufú a dializarse en un centro que está ubicado sobre calle Rivadavia son ocho: cuatro personas con cobertura del Instituto de Seguridad Social de Neuquén (ISSN), tres que lleva el hospital público y una paciente del PAMI.

"Hemos solicitado la apertura de un centro de hemodiálisis en Picún Leufú para evitar tantos traslados. Incluso durante las internas del MPN en la localidad una precandidata prometió que Guillermo Pereyra lo iba a hacer, pero no pasó más nada", denunció la joven.

El drama que vivió reflotó una vez más esta necesidad, para facilitar el acceso a la salud de la población que está distante de los centros de referencia.