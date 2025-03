Aníbal Tortoriello quiere encabezar la lista de senadores de La Libertad Avanza en Río Negro

El diputado reconoció que desde el espacio político libertario lo buscan para integrar la lista de candidatos al Senado. “Hay intereses mutuos para que me sume como candidato, a mí me buscaron, me midieron y eso habla de que buscan figuras de peso, saben que tengo un importante caudal de votos”, afirmó y agregó “Mi interés es encabezar como senador la lista de La Libertad Avanza”.

Distancia con el PRO y estrategia electoral

Tras su salida del PRO, liderado en Río Negro por Juan Martín, Tortoriello aseguró que su intención de sumarse a LLA no se ve condicionada por la participación de dirigentes de su antiguo espacio político. “Mientras yo tenga el lugar que quiero, que es encabezar la lista de senadores, para mí es indistinto quién más va en esa lista o como candidato a diputado”, sostuvo. Además, cuestionó el potencial electoral del PRO en la provincia: “No sé cuánto podrían aportar ellos, yo creo que deberían buscar personas que tengan las condiciones necesarias para estos lugares”.

Respecto a la estrategia de La Libertad Avanza en Río Negro, Tortoriello comentó: “Ellos quieren integrar a otros nombres pero sin alianzas partidarias”, expresó, destacando que su relación con el gobierno de Javier Milei es de total afinidad: “Yo me siento totalmente identificado con el gobierno de Javier Milei”.

Expectativas para las elecciones

De cara a las elecciones legislativas de este año, el diputado cipoleño manifestó su confianza en lograr un resultado favorable para La Libertad Avanza en Río Negro, especialmente considerando el escenario político actual. “No me cabe duda que podemos ganar todas las bancas, sabemos que el peronismo está desunido y con muchos conflictos internos en Río Negro, y que Juntos Somos Río Negro tampoco tiene viento de cola para obtener un buen resultado con lo que le está costando gobernar la provincia”, concluyó.

Elecciones legislativas: ¿Qué se vota en Río Negro y cuándo?

El próximo domingo 26 de octubre, el país se volcará a las urnas para las elecciones de medio término donde se elegirán 24 senadores y 127 diputados nacionales.

En nuestra provincia se renovarán las tres bancas de senadores, que pertenecen hoy a Martín Doñate (Unidad Ciudadana), Silvina García Larraburu (Unidad Ciudadana) y Mónica Silva (JSRN) y dos de las cinco en diputados: Agustín Domingo (JSRN) y Anibal Tortoriello (PRO).