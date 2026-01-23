Apareció la mujer de Neuquén que era buscada en Cipolletti: las razones serían por "complicaciones"

La joven regresó por sus propios medios a la casa de su madre en la localidad de Cipolletti.

La Policía de Río Negro informó que se desactivó el operativo para dar con el paradero de Mercedes Sandoval, la joven de 34 años oriunda de Neuquén que era intensamente buscada en toda la región. Tras varios días desaparecida, la mujer se presentó en el domicilio de su madre .

La denuncia había sido radicada por la mamá de Sandoval en el destacamento 114° de Cipolletti, pese a que la joven es oriunda de Taquimilán, una localidad del norte neuquino. La joven se encuentra en tratamiento psicológico y, tras desaparecer, no respondía llamadas ni mensajes , lo que alertó a su familia.

El titular de la Comisaría 32, comisario Leonardo Barra , confirmó a LM Neuquén que en las últimas horas, Sandoval regresó por sus propios medios a la casa de su mamá . Una vez en el lugar, las autoridades constataron que la joven se encontraba en buen estado general de salud.

Tras la aparición de la mujer, la búsqueda que se había activado días atrás en Río Negro, Neuquén e incluso el vecino país de Chile, quedó sin efecto.

Momento de complicaciones

En diálogo con LM Neuquén, Barra explicó que el contexto familiar de la joven estaba atravesando un momento de complicaciones, por lo que mantenía distanciamiento entre la joven buscada y su madre.

"Hubo una diferencia con los abuelos; ella le estaba cuidando la casa ubicada en 30 de mayo mientras estaban de viaje en Chile, pero a raíz de la discusión se vino para Cipolletti", afirmó el comisario y agregó que, de los datos recabados, este martes a las 7 de la tarde fue la última vez que se la vio junto a un amigo llamado Gabriel.

Además, Barra brindó otro detalle. La joven había manejado el auto de sus tíos sin permiso hasta que estacionó en una playa de estacionamiento y se capturaron las últimas imágenes de ella. En las fotos al registro de una cámara de seguridad, se la distinguía con auriculares conectados al celular, vestida con una musculosa negra, calzas negras, el pelo atado en un rodete y zapatillas oscuras con puntera blanca. Luego, dejó abandonado el auto que fue restablecido a sus tíos y apagó su celular.

rescate adulto mayor añelo 1 Gentileza: Policía de Neuquén

Un hombre de 71 años fue rescatado en el norte neuquino

Una denuncia radicada por la desaparición de un hombre en la localidad de Añelo activó los protocolos de la Comisaría 10° que rápidamente montó un amplio operativo en toda la zona para dar con su paradero. Tras varias horas de búsqueda, el adulto mayor de 71 años fue encontrado en cercanías a Los Chihuidos, con signos de deshidratación y cansancio.

El hecho sucedió este jueves 22 de enero, cuando alrededor de las 15:30, su hija alertó a las fuerzas de seguridad al manifestar que no tenía novedades de su padre. Según su relato, el mismo habría sido visto por última vez caminando por la Ruta Provincial N°1, con dirección hacia su casa.

Ante esto, los efectivos iniciaron las tareas de patrullaje preventivo en la zona de Los Chihuidos Norte, último lugar en el cual se registró con vida al hombre. Luego de varias horas de búsqueda, aproximadamente a las 19:00, localizaron al adulto mayor desplazándose a pie en medio del campo, a unos 55 kilómetros de la Comisión de Fomento de Los Chihuidos.

Al momento de ser hallado, el señor presentaba signos de cansancio y deshidratación debido a las altas temperaturas que se registraron durante el día. Los efectivos asistieron al hombre, constatando su estado de salud y luego, fue trasladado a su domicilio, ubicado en el puesto Aguada Las Coñuñas.