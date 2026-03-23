Apuñalaron a un joven en pleno centro a la salida del boliche

El ataque se registró este domingo a la madrugada. Los autores fueron identificados por el monitoreo de cámaras y fueron demorados en el oeste.

Un nuevo episodio de violencia callejera tuvo lugar este domingo y derivó en la demora de dos jóvenes en el oeste neuquino . Minutos antes de las 8 de la mañana se llevó a cabo este operativo policial que surgió por un ataque de arma blanca en pleno centro de Neuquén .

El operativo contó con Monitoreo Urbano y la intervención de varias unidades policiales, alrededor de las 7:50 cuando personal de Monitoreo detectó en la intersección de calles Rodhe y Pérez Novella , mediante cámaras de seguridad, a dos personas con características similares con las de los presuntos autores de una agresión registrada minutos previos en la zona céntrica.

El ataque se registró minutos antes de las 7:20 horas en la zona de Juan B. Justo e Yrigoyen, cuando varios jóvenes salían de los locales bailabales. Según reveló el parte policial, en ese contexto, por causas que investigan, se aromó una riña y uno de los sospechosos habría atacado con arma blanca a otro hombre, provocándole heridas de consideración antes de darse a la fuga.

A partir de la alerta, efectivos policiales se dirigieron a la zona y lograron ubicar a los individuos en inmediaciones de calles Cayastá y Estanislao del Campo. Rápidamente, se procedió a la identificación de ambos y, tras consultar a las autoridades judiciales, se dispuso la demora y traslado de ambos a la comisaría 1°.

ataque arma blanca (1) El ataque registrado en el oeste neuquino, precisamente en Rodhe y Prérez Novella.

Los detalles del ataque

Según informó el Comisario Inspector Marcos Mazzone a LM Neuquén, cuando efectivos policiales llegan al lugar de los hechos entrevistan a la amiga del muchacho que fue atacado. Según su relato, un joven lo increpó con un elemento cortopunzante provocándole heridas sangrantes a la altura del abdomen del lateral izquierdo.

Al detectar esta herida, se solicitó asistencia médica y arribó a la esquina de los hechos un operador de turno del SIEN, quien realizó las primeras intervenciones. Luego se dispuso su traslado al hospital Castro Rendón.

En el lugar el joven, de 26 años, que recibió el ataque, quedó en observaciones y no corre riesgo de vida.

Cayó en el oeste un prófugo buscado por la Justicia de Chubut

Los operativos preventivos de la Policía continúan probando su efectividad para devolver a delincuentes que se refugian en Neuquén a su lugar de origen. Un hombre que se encontraba prófugo cayó a principios de marzo en el oeste capitalino y será trasladado a Chubut, donde era buscado por la Justicia.

Según informó la Policía, el hecho ocurrió en horas del mediodía del lunes, cuando efectivos de la Comisaría Tercera realizaban tareas preventivas por la jurisdicción e identificaron a dos hombres en la intersección de calles Roca y Manuel Rodríguez. Lo hicieron tras notar un comportamiento sospechoso de los hombres, quienes parecían merodear el sector mientras observaban domicilios de la zona.

Ante esta situación, el personal procedió a su identificación, constatando al brindar sus datos para chequear en la base policial, que uno de ellos presentaba un requerimiento judicial activo.