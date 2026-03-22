Horóscopo de hoy, lunes 23 de marzo de 2026: las predicciones signo por signo

Descubrí qué te deparan los astros en el inicio de la semana. Las predicciones en amor, trabajo, dinero y bienestar para cada signo del zodiaco.

Horóscopo de hoy: las predicciones signo por signo

El horóscopo de hoy para este lunes 23 de marzo de 2026 marca un comienzo de semana atravesado por la energía del nuevo ciclo zodiacal iniciado con el ingreso del Sol en Aries . Este cambio de signo introduce un clima más dinámico, orientado a la acción, la toma de decisiones y el impulso para encarar nuevos proyectos.

Luego de varias semanas dominadas por la influencia pisciana, más introspectiva y emocional , la energía ariana comienza a sentirse con mayor intensidad. Se trata de un momento propicio para avanzar, iniciar etapas y dejar atrás dudas que venían demorando definiciones importantes.

La influencia de la Luna acompaña este proceso impulsando la necesidad de orden y claridad. Muchos signos sentirán el impulso de reorganizar sus rutinas, definir objetivos concretos y encarar la semana con mayor determinación.

Los especialistas en astrología coinciden en que este lunes será clave para activar decisiones, retomar proyectos y avanzar con mayor seguridad en el plano laboral y personal. La recomendación general es canalizar la energía de manera constructiva, evitando impulsos excesivos o decisiones apresuradas.

En este contexto, el inicio de la semana también invita a encontrar equilibrio entre la acción y la planificación, para sostener el ritmo sin perder claridad en los objetivos.

horoscopo La astrología dice que esta semana estos tres signos del zodíaco conectan con una energía especial, ideal para llevar adelante cambios y concluir proyectos.

Las predicciones del lunes signo por signo

Aries (21 de marzo al 20 de abril):

Con el Sol en tu signo, comienza una etapa de impulso y renovación. Es un momento ideal para iniciar proyectos y tomar decisiones. En el amor, tu iniciativa marcará el rumbo de la relación.

Tauro (21 de abril al 20 de mayo):

El inicio de la semana invita a la reflexión y al análisis interno. Es un buen momento para evaluar pasos a seguir antes de avanzar. En lo personal, priorizar el descanso mental será importante.

Géminis (21 de mayo al 21 de junio):

La jornada favorece los vínculos y el trabajo en equipo. Podrías recibir propuestas o ideas que abran nuevas oportunidades. En el amor, la comunicación será clave.

Cáncer (22 de junio al 22 de julio):

El ámbito laboral puede exigir mayor compromiso. Será un día para tomar decisiones y asumir responsabilidades. En lo emocional, evitar sobrecargarte será fundamental.

Leo (23 de julio al 22 de agosto):

La energía del día impulsa a expandir horizontes. Es un buen momento para pensar en nuevos proyectos, estudios o viajes. En el amor, la espontaneidad generará cercanía.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre):

El lunes invita a ordenar cuestiones pendientes, especialmente en lo económico o laboral. Resolver temas atrasados te dará tranquilidad. En la salud, cuidar el descanso será clave.

Horóscopo.jpg Conocé que te depara el horóscopo y la astrología en el amor, dinero y salud. Foto: LMN.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre):

La jornada pone el foco en los vínculos. Podrían surgir conversaciones importantes en el ámbito afectivo o laboral. Buscar equilibrio será fundamental.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre):

Es un buen día para organizar tareas y mejorar la productividad. Tu intuición te ayudará a tomar decisiones acertadas. En el amor, mantener la calma será importante.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre):

La energía del lunes favorece la creatividad y la iniciativa. Podrías sentirte impulsado a comenzar nuevos proyectos. En lo afectivo, el entusiasmo será contagioso.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero):

El inicio de la semana invita a enfocarte en el hogar y las cuestiones personales. Es un buen momento para ordenar prioridades. En el trabajo, avanzarás con paso firme.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero):

La comunicación será clave durante la jornada. Podrías concretar acuerdos o avanzar en proyectos a través del diálogo. En lo personal, mantener una actitud abierta será positivo.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo):

Tras el paso del Sol por tu signo, comienza una etapa para materializar ideas. Es un buen momento para enfocarte en lo económico y en proyectos concretos. En el amor, buscar estabilidad será importante.