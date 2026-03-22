De vestir a Wos y la Selección al nuevo "boom": el escudo de Neuquén es el diseño que todos quieren llevar puesto

Celina Duzdevich, creadora de la marca Changa, lo hizo de nuevo. Tras el éxito del "Buzo del Campeón", la diseñadora apuesta por la identidad provincial con un diseño que ya causa furor y pedidos desde el exterior.

Lo de Celina Duzdevich es pura chispa, intuición y esa capacidad de encender la lámpara en un segundo para lanzarse al vacío de la creación. Así fue como la diseñadora neuquina logró que su marca, Changa, diera el salto definitivo: el "Buzo del campeón" no solo vistió a Wos en la Fiesta de la Confluencia 2023 , sino que ese mismo año terminó en el vestuario de la Selección Argentina tras los festejos de la obtención del Mundial de Qatar que tuvieron el estadio de River Plate como escenario.

Hoy, mientras el público especula con su próximo diseño para el Mundial 2026 (se disputara en junio en México, Estados Unidos Cánada), Celina lo hizo de nuevo: bastó una publicación en redes para que el escudo de Neuquén se convirtiera en el nuevo objeto de deseo que todos quieren llevar puesto.

“Después de todo lo que pasó con ‘El buzo el campeón’ la gente espera que haga algo distintivo en cuanto a la Selección o algo bien Argentino porque a se viene el Mundial. Y como estoy saturada con la información y merchandicing en el mercado de diseño con respecto a eso, busqué algo que se diferencie”, aseguró Celina.

Changa- Escudo de Neuquén (2) Maria Isabel Sanchez

El disparador fue el comentario de un amigo sobre el interés que genera el escudo provincial en la histórica Feria Artesanal de la Avenida Argentina. Esa observación fue suficiente para crear la pieza que hoy se perfila como su nuevo boom.

“Mi idea es trabajar con diferentes nichos. Y creo que Neuquén necesita esa identificación porque está demasiado masificada la insignia argentina como es el Sol de Mayo, la raya blanca y celeste. Básicamente, me inspiró más hacer algo de Neuquén. Era hacer algo original y distinto, que impacte. Ese es el concepto de Changa. Que vos veas y sepas que es la marca porque es algo distinto”, afirmó.

Diseño

En el proyecto textil, Celina no solo tomo el escudo de Neuquén, sino que también recurrió a la bandera para arle vida a su creación. “Elegí el escudo que lleva la bandera, lo veía más limpio para toquetearlo (trabajarlo). El escudo provincial, es como que está muy politizado”, destacó.

La Mutisia, la flor provincial de Neuquén (declarada símbolo el 24 de agosto de 2004) estuvo presente en un primer boceto. Sin embargo, algo no cerraba: “En el diseño original estaba la Mutisia. Pero no me gustaba. Y me hacía acordar mucho a un club de rugby neuquino que lleva ese distintivo en su camiseta.

“Tenía el diseño con la Mutisia pero le puse rosas. El sur no tiene araucarias pero lo que es San Martín, Villa La Angostura, la parte de lagos, están presentes las rosas. No está tan alejado. Después la estrella federal es rosa y no roja como está en la bandera”, detalló.

Changa- Escudo de Neuquén (10) Maria Isabel Sanchez

“Lo que me pareció lindo fue maximizar la araucaria, que es un árbol muy bello para diseñar y para identificarnos”, agregó.

La indumentaria de Changa apunta a un segmento etario que va a partir de los 30 años hasta con “bastón”, según Celina. En su mayoría, el showroom es visitado por mujeres. Pero eso no quita que los hombres puedan lucir una remera o pantalón del sello neuquino. “Se sumaron muchos hombres. Les queda hermoso el rosa (por la remera). En Changa hay talles y diseños coloridos para todos los cuerpos”.

El showroom de Changa se encuentra ubicado en Sargento Cabral 686 y la marca ya suma 12 años de vida. En 2014, Celina comenzó a crear remeras de la selección argentina con “diseños distintos”, “La marca comenzó en el Mundial. Nos fue muy bien. Después me fui de viaje y al regreso, empecé a emprender, lo que hago son gráficas, diseños con mucho color y texturas", explicó.

Nuevos seguidores y pedidos del exterior

“Sume un montón de seguidores nuevos (en su Instagram) igual eso no se traduce en ventas. Pero la gente está como loca y no para de hacerme reservas. Sinceramente venía mal con la marca. Lo que es industria textil está abajo por lo que es el tema de importación y todo lo que viene de China”, afirmó.

“Esto (sus diseños) se contrapone porque estoy haciendo algo muy de acá (de Neuquén). Que tiene que ver con el arraigo y otra cosa de afuera no lo puede suplantar. La aceptación de la gente fue muy buena y hasta agradece. Gracias a este escudo estoy pagando deudas y voy a seguir proyectando porque la gente misma quiere algo con identidad”, destacó.

El nuevo boom de Changa hizo que neuquinos que viven en el exterior quieran el producto 100$ provincial: “Mucha gente me preguntó si hago envíos al exterior. Con el buzo (del campeón) me pasó lo mismo. Muchos salen con la de Argentina pero ahora quieren tener la remera de Neuquén para identificarse”, reveló

Changa- Escudo de Neuquén (3) Maria Isabel Sanchez

“Me escribieron de España y Nueva Zelanda. Después han venido madres que le comparan a sus hijos. Una de las remeras ya se fue para Inglaterra. Hay gente que estudia en Buenos Aires que también se interesó. Y está el neuquino por adopción. Changa es nacional y popular”, reveló.

Su creador y conexión familiar

Mario Aldo Mástice fue el creador del Escudo provincial y de la Bandera de Neuquén. En febrero de 1958 ganó el concurso para el diseño del escudo, que fue oficializado por Ley provincial 16. Más tarde, en el año 1970, integró el cuerpo de pilotos de Transportes Aéreo Neuquén. La insignia se oficializó en 1980.

La bandera fue adoptada oficialmente el 28 de noviembre de 1989. Y fue izada por primera vez en esa fecha en la Plaza de las Banderas, coincidiendo con el natalicio del Dr. Gregorio Álvarez. En 2008, Mástice fue distinguido como Vecino Ilustre de la ciudad, y mediante Resolución 923, también fue declarada por unanimidad Personalidad Ilustre, en virtud de su aporte a la identidad neuquina. Mástice falleció en Cipolletti el 4 de octubre de 2016 a la edad de 81 años.

Cuestiones de fluidez de energías, sintonía emocional, lo cierto es que apenas Celina subió su diseño a su storie, Claudia Mástice –una de las hijas de Mario- se contactó con la creadora para agradecer su trabajo: “Es un honor que le guste. En la escuela primaria me llevaron a la Laguna Escondida en Caviahue. En el camino nos encontramos con una cascada, un Pehuén, y los maestros nos contaron que había sido el lugar de inspiración de Mástice. Puro chamuyo”, recordó con humor.

Changa- Escudo de Neuquén (5) Maria Isabel Sanchez

“Claudia me contó que su padre era profesor de dibujo y después fue piloto de TAM. Viajó por todo Neuquén y comenzó a bocetear. Y así se encontró con el pico del volcán Lanín. Después se agrega la cascada que simboliza la riqueza de nuestra provincia y sus manos que representa ese recibimiento de toda esa energía. Fue muy loco que ella (Claudia) se contactara en ese momento”, reveló.

En cuanto cuál hubiese sido la reacción o dictamen de Mario Mástice, su hija consideró que su papá se hubiera sentido muy “halagado”. “Él era una persona muy contemporánea, estas cosas lo conectaban con lo actual y seguramente habría tomado contacto con Celina para saber más sobre sus diseños y su trabajo”, opinó.

“Fui a su local y me gusta mucho su mirada creativa y su capacidad para generar diseños únicos y con identidad propia”, destacó.

Claudia sostuvo que la conexión con Celina fue algo “mágico”: “Me gustó mucho la idea que tuvo Celina de llevar en una prenda parte de lo que los neuquinos, nacidos o por adopción, sentimos en cuanto a nuestra identidad. Y cómo los símbolos nos representan al igual que el himno, nos causan una gran emoción y nos enorgullecen”.

Changa- Escudo de Neuquén (6) Maria Isabel Sanchez

“Ella (Celina) se inspiró más en la bandera, que sintetiza los atributos del escudo. Así le fue dando su impronta al diseño final con algunos toques propios que me encantaron. Eso me llevó al recuerdo de cuando papa bocetaba el dibujo de lo que luego fue la bandera de Neuquén en el año 89, y nos mostraba a mí y a mis hermanos esos bocetos contándonos qué pretendía representar y pidiéndonos nuestra opinión, algo que nos gustaba mucho compartir”, indicó.

Como un cuento: Wos, el ‘Buzo del campeón’ y la coronación de Changa

Celina sabía que Wos estaría en la Fiesta de la Confluencia 2023, el festival musical más grande del país que convoca a más de 300 mil persona, y el 16 de febrero de ese año fue hacía la prueba de sonido del cantante.

"No me dejaron pasar. Y el buzo se lo lleva una chica que tenía acceso al camarín para que se lo entregue. A Wosito le encantó (el buzo), se lo puso y después explotó en todo Neuquén”, contó la diseñadora.

“Un rato después da una nota a un medio neuquino y vi que lo tenía puesto. No lo podía creer. Yo estaba trabajando en la Confluencia porque había puesto un stand”, acotó.

Un mes después de toda esa gran sorpresa y todo lo que generó el ‘Buzo del campeón’, el sueño se acrecentó aún más. Wos fue parte de la celebración de la copa el mundo cuando el seleccionado enfrentó a Panamá en el estadio River Plate.

wos.jpg

“En el entretiempo Wos ingresó a la cancha con el buzo puesto para cantar la canción ‘Arrancármelo’. Y ahí se fue todo a la mierda: me llamaron de todos los medios y ahí es como que la marca tuvo su boom. Porque empezó con la selección y termina de coronarse con la selección”.

“Fue todo un delirio. Después el buzo se los hice llegar a todos los jugadores. Lleve a la AFA 27 buzos y todavía no vi a ningún jugador con el buzo puesto. Ha salido con el buzo el hermano del Dibu (Martínez) y amigos de Ezequiel Palacios o Thiago Alamada, pero ellos (por los jugadores) no se lo ponen”, destacó.

“Es algo muy extraño pero no pierdo esperanzas. Lo único que sé es que les llegó porque hay un video en el vestuario y la bolsa (del buzo) estaba en los locker de cada jugador. Soy fans de la selección y todo lo que fue ese proceso fue una locura”, agregó.

Por otra estrella

Todavía no se materializó pero Celina ya está carneando en su cabeza un buzo full print (impresión total del diseño) bien neuquino parecido al que popularizo Wos en el estadio Monumental.

A menos de tres meses para la apertura del Mundial 2026 todavía no hay una claridad en qué nuevo diseño se puede venir para que el hincha de Changa se calce un nuevo buzo. Solo será cuestión de tiempo y de inspiración por parte de la creadora.

“Lo que me está pasando es que la gente espera mucho de mí. ‘Celi qué vas hacer’, ‘Changa que diseño vas a largar para el Mundial’, son las pregunta que me hace la gente”, contó.

“Todavía no está esa fiebre mundialista. Todavía como que no conecte”, confiesa Celina. Habrá que estar atentos a las redes de Changa, la marca neuquina que saltó a la cancha con la Selección Argentina y que terminó de coronarse con el “Buzo de campeón”. Ojalá se repita para sumar una nueva estrella a Changa y a la “Scaloneta”.