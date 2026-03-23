Neuquén impulsa la producción con una baja de impuestos y energía más barata para el agro

El gobierno provincial avanza con exenciones impositivas y subsidios energéticos para mejorar la competitividad, diversificar la economía y generar empleo.

En un contexto de ordenamiento fiscal y búsqueda de crecimiento sostenido, el gobierno de Neuquén avanza con una batería de medidas para fortalecer la producción , mejorar la competitividad y diversificar la matriz económica de la provincia.

Así lo planteó el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig , quien defendió el rumbo adoptado por la gestión de Rolando Figueroa, con foco en acompañar a quienes producen, invierten y generan empleo.

El funcionario remarcó que las políticas productivas están directamente vinculadas con decisiones fiscales orientadas a mejorar el clima de inversión. En ese marco, destacó la eximición del pago de Ingresos Brutos a actividades estratégicas, entre ellas la producción primaria agrícola y ganadera, como una señal concreta hacia el sector privado.

Koenig puso como ejemplo el crecimiento de la horticultura en la provincia, que dejó de ser una actividad de subsistencia para convertirse en un esquema intensivo en distintas localidades como Centenario, Vista Alegre, San Patricio del Chañar, Plottier y Neuquén capital.

Guillermo Koenig-2 El ministro de Economía de la provincia de Neuquén, Guillermo Koenig.

Mercado Concentador recibe la producción neuquina

Este desarrollo, explicó, fue impulsado por el Mercado Concentrador de Neuquén, que permitió reducir la dependencia de productos provenientes de otras regiones.

En paralelo, el gobierno avanza en la construcción de un nuevo polo agroalimentario vinculado a ese mercado, con el objetivo de potenciar la producción regional y generar mayor valor agregado en origen.

Uno de los ejes centrales de la estrategia oficial es la reducción de costos para el sector productivo. En ese sentido, el ministro destacó el programa de eficiencia energética que ya muestra resultados concretos: una baja del 30% en el costo de la electricidad para actividades agropecuarias.

mercado concentrador 1

“Lanzamos un plan de eficiencia en 2025 y en 2026 logramos una reducción del 30 por ciento en el costo de la energía para actividades agropecuarias, a través de una bonificación que realiza el Estado provincial”, precisó Koenig.

Producción en Neuquén: beneficios a frigoríficos y bodegas

El beneficio alcanza a frigoríficos, bodegas, establecimientos productivos y pequeños productores que utilizan sistemas de bombeo para riego. Según detalló, la medida implica una inversión estatal cercana a los 3.000 millones de pesos durante este año.

“Es una política pública destinada a reducir los costos de la energía eléctrica y mejorar la competitividad de las actividades productivas”, concluyó el ministro, en línea con la estrategia provincial de consolidar un modelo económico más diversificado y menos dependiente de los recursos tradicionales.

El titular de la cartera de Economía, se refirió hace unos días a la situación de las finanzas neuquinas: “Nosotros tenemos un Estado que no tiene déficit, ni déficit económico ni déficit financiero”, e hizo hincapié en que cuentan con un programa de gobierno. Además, "defendemos nuestras empresas públicas, que están en los lugares donde el mercado no está”.

“Si bien estamos de acuerdo con el criterio macro del gobierno nacional, nosotros tenemos un sentimiento neuquino”, sostuvo con el respaldo de las inversiones en favor del desarrollo productivo y social de la provincia. Recordó que Neuquén construye, rutas, hospitales, comisarías y escuelas con recursos propios, a partir de la austeridad y la distribución equilibrada de los recursos. Nación ha recortado recursos a las provincias.