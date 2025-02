Así es el lugar en el medio del desierto donde la Cooperativa 127 Hectáreas ofrecía lotes a los estafados

Desde el aire, el paisaje es brutal. Un lote emparejado a medias en la nada. No hay calles, no hay servicios, no hay rastro de urbanización. Solo jarilla cortada, polvo y restos de locaciones petroleras que alguna vez fueron pozos activos. El panorama es aún más desolador desde más altura: un lote fiscal en un terreno árido y olvidado, donde la Cooperativa 127 Hectáreas prometía vender lotes para futuras viviendas.