Así será el impactante desarrollo inmobiliario frente al Hoka en el ingreso a Neuquén

Dos desarrolladoras avanzan sobre la calle Doctor Ramón donde se puede ver un gran movimiento de suelo. Oficinas premium y un hotel en el portal de Vaca Muerta.

Una imagen de cómo quedaría el nodo de ingreso a Neuquén en calle Doctor Ramón.

El acceso norte a la ciudad de Neuquén empieza a tener una fuerte trasformación urbana sin precedentes. Frente al gimnasio Hoka , sobre la avenida Doctor Ramón y en el corredor que conecta con la Ruta 7, avanzan dos proyectos de desarrollo inmobiliario de edificios a gran escala que prometen cambiar toda la fachada de ingreso a la capital provincial.

Existe un gran movimiento de suelo que se puede ver desde Avenida Raúl Alfonsín, y si bien la Municipalidad de Neuquén sostuvo que se autorizó el informe de impacto ambiental para los trabajos, aún no se conocen al detalles las obras de infraestructuras comprometidas por los privados.

De todas maneras, LM Neuquén tuvo acceso al proyecto final del desarrollo inmobiliario, que otra vez pretende poner en valor un corredor de alta gama, con miras al centro financiero de Vaca Muerta.

Se trata, por un lado, del proyecto Link, un desarrollo corporativo de oficinas premium, y por el otro del Simon Hotel Neuquén, una torre hotelera de alta gama pensada para captar la demanda empresarial y turística vinculada a Vaca Muerta.

Edificios corporativos en una esquina estratégica

El proyecto Link se levanta en una esquina muy impactante del ingreso a la ciudad de Neuquén, en el denominado Complejo Gamma Norte.

Según los planos preliminares registrados en el Colegio de Arquitectos de Neuquén, el edificio tendrá una superficie total superior a los 6.100 metros cuadrados cubiertos, a cargo del desarrollador Sebastián Piliponsky.

Están distribuidos en planta baja, cuatro niveles de oficinas, dos subsuelos de estacionamiento y una terraza con rooftop, que es un espacio acondicionado en la azotea o parte superior de un edificio, popularizado como bar, restaurante, lounge o zona social con vistas panorámicas.

La planta baja contempla un local comercial de más de 530 metros cuadrados, y los pisos superiores estarán destinados a oficinas de gran superficie, con unidades flexibles que van desde los 116 hasta casi 300 metros cuadrados. El edificio contará con 39 módulos de estacionamiento, bauleras, núcleos sanitarios diferenciados y un diseño contemporáneo con frente integral de aluminio anodizado y vidrio con control solar.

SFP construcciones alrededores del gimnasio Hoka obra (3) Un gran movimiento de suelo se puede ver en el ingreso a la ciudd de Neuquén. Sebastián Fariña Petersen

La apuesta apunta a empresas vinculadas al sector energético, servicios profesionales y firmas que buscan presencia en una de las zonas de mayor proyección urbana de la ciudad.

Un hotel pensado para el negocio de Vaca Muerta

A pocos metros, el Simon Hotel (los mismos inversores y creadores de los hoteles Dazzler y Esplendor Hoteles( se proyecta como un desarrollo hotelero ambicioso en Neuquén. La torre tendrá 14 pisos y más de 150 habitaciones, con amenities de nivel internacional: un restaurante, lounge bar, piscina exterior, gimnasio, spa, salas de reuniones, coworking y un sky bridge que lo conectará directamente con el futuro centro de convenciones y el complejo corporativo del área.

Edificio Simon Neuquen proyecto

El hotel está diseñado bajo un modelo de inversión en habitaciones, orientado a ejecutivos, eventos corporativos y turismo de negocios. Su ubicación -sobre la avenida Doctor. Ramón, en la puerta de entrada financiera a Vaca Muerta- lo convierte en una pieza vistosa dentro del nuevo mapa hotelero de la ciudad.

El avance de estos proyectos viene de la mano con un desarrollo que viene desde hace una década en el corredor de los nuevos edificios de la ciudad de Neuquén.

Pero desde hace meses, el sector viene registrando intensos movimientos de suelo, obras viales y nivelaciones que ya habían sido advertidas como el anticipo de un cambio profundo en el ingreso norte a Neuquén, más allá de la Torre Aura de YPF que está en plena construcción a metros de estos desarrollos.

Nuevo corredor de desarrollo inmobiliario

Este nuevo eje del desarrollo inmobiliario con edificios corporativos, hoteles de alta gama y un futuro centro de convenciones, es la metáfora real de un corrimiento del polo de desarrollo hacia el norte de la ciudad. Está alineado con la expansión de Vaca Muerta y la necesidad de infraestructura acorde al crecimiento económico.

Desarrollo inmobiliario Neuquen Las referncias y ubicaciones del corredor del desarrollo inmobiliario en el ingreso Norte a Neuquén.

Frente al Hoka, donde durante años predominó un paisaje más abierto y un baldío de transición, hoy se perfila un nuevo panorama urbano. Oficinas premium, hotelería de alto estándar y servicios corporativos empiezan a definir una postal distinta: la de una Neuquén como capital energética, desde su propia puerta de entrada.