ATE al borde del paro por los nuevos auditores de certificados médicos docentes

El tema no pasa por la idoneidad de los profesionales, sino que el gremio estatal, que conduce Carlos Quintriqueo sostuvo que los nuevos auditores “no tienen experiencia administrativa” y han cargado licencias y sanciones de manera errónea.

Salud Ocupacional ATE.jpeg ATE está en asamblea permanente y podría hacer un paro en el sector de Salud Ocupacional del Consejo Provincial de Educación.

La dirección de Salud Ocupacional audita los certificados médicos, sistematiza la información y programa las juntas médicas correspondientes, que se iniciarán durante mayo luego de resolver aspectos formales requeridos para la puesta en marcha por el Ministerio de Salud de la provincia.

“Trabajamos 25 personas entre personal profesional médico y administrativos. En estos días por el sistema nos dimos cuenta que el gobierno contrató de manera directa a nueve profesionales. No cuestionamos su idoneidad, pero sí que nos están capacitados administrativamente para la auditoría de la cual ya hay errores”, indicó Ocampo.

ATE: "Hay errores administrativos"

La delegada del sector sostuvo que desde que se fue el pasado 1 de mayo la empresa encargada de hacer la auditoría de certificados médicos (entre otras cosas) hay una suerte de “desmantelamiento del sector”.

“Solamente nos quedamos con la auditoría, con una médica profesional clínica y con tres médicas profesionales psicólogas y dos profesionales adjuntas para hacer la auditoría de toda la provincia”, indicó Olmedo, quien dijo que los nuevos profesionales que incorporaron han cometido errores administrativos.

“Hay errores al tener desconocimiento de los estatutos, de las convenciones colectivas de trabajo. Hay una justificación, por ejemplo, en personas que tienen que trasladarse a más de 100 kilómetros de distancia para hacer estudios médicos, pero no lo reconocen y terminan poniéndoles una falta”, dijo la delegada.

Salud Ocupacional: falta de profesionales

Ocampo dijo que el servicio de planta permanente de Salud Ocupacional tiene una sola médica laboral para toda la provincia y que desde hace tiempo que han pedido más personal, en ese sector a cargo del director, Marcelo Gutiérrez.

“Siempre se insistió con la incorporación de más profesionales, contratarlos directamente o que participaron de una empresa por fuera, pero no es este caso. Nos enterramos ayer luego de ver a los usuarios en el sistema, con médicos externos. Pero no han tenido la capacitación administrativa suficientes no estamos diciendo que son malos profesionales”, concluyó.

Según informaron desde el Gobierno Provincial, el grupo de profesionales que comenzará con el control cumple la misma tarea y, en conjunto con la Dirección de Salud Ocupacional, audita los certificados médicos, sistematiza la información y programa las juntas médicas correspondientes, que se iniciarán durante mayo luego de resolver aspectos formales requeridos para la puesta en marcha por el Ministerio de Salud de la provincia.