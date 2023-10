ATE paró los hospitales desde el amanecer por una pelea con el Gobierno

El paro convocado por ATE en los hospitales tiene una duración de 24 horas, pero no se descarta una profundización de la medida de fuerza en caso de que no se llegue a un acuerdo con el Ejecutivo para reactivar las discusiones pendientes. En la jornada habrá una reunión sindical con los trabajadores y, se espera de parte de las autoridades sanitarias algún tipo de respuesta que encamine una negociación sin la conflictividad que llevó al paro.

Carlos Quintriqueo, secretario general de ATE. Carlos Quintriqueo, secretario general de ATE.

En una entrevista radial, Quintriqueo planteó respecto a la situación que generó el paro, según su punto de vista: "Venimos con un reclamo desde hace un tiempo, se ha venido discutiendo en la mesa paritaria la modificación de la Convención Colectiva de Trabajo".

ATE: "Nosotros queremos avanzar"

Agregó el sindicalista que "de un tiempo a esta parte se volvió a paralizar por problemas propios del Ejecutivo ni siquiera por la intervención sindical". Y reclamó que "el Ejecutivo no llega a un acuerdo en algunas cuestiones que se están discutiendo y sobre las que nosotros queremos avanzar, como es el caso de un adicional por desarraigo".

Quintriqueo remarcó que "hay una serie de cuestiones que se venían trabajando pero después se pararon por problemas del Ejecutivo, como la recategorización de trabajadores que se recibieron de licenciados en Enfermería y otras carreras". Y advirtió: "Con eso frenado hemos tenido que llegar a una medida de fuerza para que se reabra el trabajo".

El sindicalista dijo que el gobierno de Omar Gutiérrez obligó a la entidad gremial de los estatales a ir al paro para provocar la reapertura de una discusión, que según la campana de ATE, estaba avanzada cuando se enfrió. Pasó un año con la mesa paritaria abierta pero sin definiciones sobre los temas de fondo que plantea el gremio.

Faltan insumos

En otro orden, Quintriqueo manifestó que hay demoras en la disponibilidad de medicamentos e instrumental que se requieren con urgencia en el sistema público de salud. Dijo que el gremio lo ha marcado en múltiples oportunidades, pero aún no fue solucionado por las autoridades sanitarias de la provincia. "Las consecuencias de no tener previsiones son las suspensiones de algunas prácticas por falta de insumos, que no están porque no les pagaron a los proveedores o se pidieron tarde", sostuvo.

Si bien no faltan medicamentos ni insumos, se fracciona la entrega a hospitales.

El gremialista consideró que "es incomprensible esta situación" porque "es difícil gestionar con inflación, pero también deberían haber hecho las previsiones necesarias para que no se afecten prestaciones básicas. Nos hemos encontrado con situaciones en las que ni siquiera en las guardias tenían lo mínimo para trabajar".