ATEN Capital publicó el listado de las escuelas que no pueden empezar las clases

La Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) dio a conocer el listado de las escuelas que este miércoles no podrán comenzar las clases por problemas de infraestructura. Además, responsabilizaron al Consejo Provincial de Educación (CPE) por no garantizar este derecho.

"Hoy (miércoles 6 de marzo) no hay paro y por problemas edilicios miles y miles de estudiantes no podrán acceder al derecho a la educación", expresó la comisión directiva de ATEN Capital, y denunció que se trata de "las consecuencias del abandono de la Escuela Pública por parte del gobierno de la provincia, el Ministerio de Educación y el CPE".

Además, expusieron: "Este es el listado de las escuelas de los distintos niveles y modalidades que no iniciarán sus actividades normalmente porque el gobierno no realizó en tiempo y forma los arreglos necesarios en cada establecimiento que hoy, y desde hace tiempo, tiene problemas de infraestructura, ya sea edilicios, de gas, limpieza, falta de construcción de escuelas y aulas, falta de mobiliarios, falta de partidas para refrigerio y un largo etc.".