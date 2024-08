ATEN completó el paro de 48 horas pidiendo una mesa de negociación

Live Blog Post

El reclamo de ATEN

En la mesa de la conferencia se encuentran Cintia Galetto, Secretaria Adjunta de ATEN provincia y Angelica Lagunas de ATEN capital, quien aseguró que el gremio docente había firmado la pauta salarial para todo el año, pero que después del receso escolar tuvieron que responder a las medidas del gobierno provincial, haciendo referencia al plus salarial.

"Se meten con el régimen de licencias, con el derecho de nuestras compañeras embarazadas, de las compañeras con violencia de género y de aquellas que se están debatiendo entre la vida y la muerte. Por lo tanto no es un simple plus, no es un premio para el que va a todos los días, es un castigo para el que tiene la enorme complejidad de enfermarse o tener un familiar enfermo", sostuvo.

Por último, habló nuevamente Cintia Galetto y recordó que la semana próxima continúan las medidas de fuerza, con un paro de 72 horas, con permanencia las primeras 48 horas en la Casa de Gobierno y luego asambleas en toda la provincia.

"Este sindicato responde con unidad, este sindicato tiene muy en claro qué es defender la escuela publica. Exigimos la convocatoria a mesa de negociación por parte de un gobierno provincial que inició un conflicto donde no lo había", indicó.