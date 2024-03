Aumentan los impuestos retributivos en la ciudad por IPC

Los concejales aprobaron el aumento de impuestos por 14 votos a favor. FIT y PRO no votaron.

Es decir, las boletas vendrán con aumento en abril, julio y octubre de 2024 . No aplican los aumentos del primer semestre a los vecinos y vecinas que pagaron por anticipado los primeros seis meses del año.

Consultado al respecto, el concejal José Luis Artaza contó a LMNeuquén que se aplicará un aumento del 140% sobre la licencia comercial de grandes superficies y otras entidades que facturan más de 500 millones de pesos al año. Hablamos de hipermercados, supermercados, mayoristas, bancos, financieras y empresas petroleras. "Para el resto se mantiene el valor actual, y se actualizará cada tres meses", agregó el edil.

De acuerdo a la ordenanza, el máximo a cobrar en concepto de tributo anual es de $612.000.000.

Municipalidad de Neuquen.jpg Claudio Espinoza

No obstante, se salvan de pagar retributivos los jubilados que cobran hasta 500 mil mensuales (el tope máximo antes era de $200.000), como así también tendrán el beneficio de pagar la mitad de la ecotasa, como contribución mensual al Nuevo Complejo Ambiental Neuquén (CAN), que se verá reflejada en la factura de CALF.

Otros contribuyentes tendrán que desembolsar desde $3.114,00 hasta $164.777,00, según el caso.

En aquellos inmuebles en los que residan personas con discapacidad certificadas por autoridad competente, estos tributarán el cincuenta por ciento (50%) del valor determinado para la categoría.

¿Qué pasa con las contravenciones?

Otra de las ordenanzas municipales aprobadas en la sesión actualiza el valor de las multas. En adelante, el valor del módulo como unidad de medida se determinará en base a un porcentaje del precio de un litro de nafta súper, que se comercialice a través de la estación de expendio de combustibles ubicada en el denominado “Automóvil Club Argentino” de la Ciudad de Neuquén o el más cercano a su jurisdicción.

Para el segundo semestre del año 2023 el porcentaje a aplicar será del 20%, para el primer trimestre del año 2024 el porcentaje será del 25% y a partir del segundo trimestre del año 2024 y en adelante, el porcentaje rondará el 50% del litro de nafta súper, según se desprende de la ordenanza.

SFP_Radar de velocidad transito multas inspectores (27).JPG

Entonces, si actualmente el litro de nafta súper ronda los $643 pesos, para los meses de enero, febrero y marzo de 2024, cada módulo costará unos $160. De esta manera se cobrarán las multas.

"Esta unidad de medida también se aplicará para pagar comisiones vecinales, organizaciones no gubernamentales y bibliotecas", indicó Artaza a LMN.

Se actualiza el valor de las contrataciones

Por último, los concejales actualizaron por ordenanza los valores para realizar contrataciones directas, concursos de precios y licitaciones públicas y privadas. "Se actualizarán por IPC, anualmente; o cuando el IPC supere el 50%", explicó el edil consultado.

actualizacion de los valores para contratar, ahora se actualiza por ipc anualmente o cuando la variación acumulada desde la última actualización sea igual o superior al 50%, según el Índice de Precios al Consumidor de la ciudad de Neuquén, publicado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia.

"Nunca es conveniente aumentar impuestos o actualizarlos de la manera que se va a hacer, pero no hay alternativa. Había que hacerlo lo antes posible para que no se genere un desfasaje entre ingresos y gastos. Con estas herramientas, el municipio podrá manejarse y no debería necesitar de otro impuesto. Ahora tiene que empezar a disminuir gastos, necesariamente tendrá que hacerlo", sostuvo Artaza.