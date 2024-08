Aumento para empleadas domésticas en Neuquén: ¿a cuánto se va el sueldo?

La dirigente sindical enfatizó que los porcentajes de incremento acordados en la última paritaria se aplican con carácter acumulativo a los ingresos del mes previo al cobro. Esto es, el 8,5 del aumento de julio se calculará sobre los haberes de mayo, mientras que el de agosto irá en proporción al monto de julio.

Kopprio explicó que, además del acuerdo salarial, el gremio y la representación patronal acordaron institucionalizar este mes los pagos de viáticos e indumentaria. Es decir, el costo del transporte y ropa de trabajo del servicio doméstico, fuertemente dominado por las mujeres. La dirigente sindical recordó que los dos ítems se venían discutiendo "desde hace mucho tiempo".

Preparar la jubilación

Kopprio les pidió casi con desesperación a las trabajadoras del servicio doméstico que exijan la registración porque es la Única condición que les garantiza poder jubilarse cuando lleguen a la edad correspondiente. Enfatizó que a fin de año termina la moratoria que permite a las trabajadoras domésticas que no tienen los años de aporte mínimo exigidos por la ley para jubilarse hacerlo por medio de un plan especial.

Recomendó a las trabajadoras seguir la marcha de los aportes mientras se desempeñan en casas y si son despedidas tienen que exigir la certificación laboral y retirar el formulario con la firma del empleador y la estampilla del Banco Nación. Esos elementos son determinantes a la hora de tramitar la jubilación.

ANSES portada.jpg

"Es triste llegar a la edad de jubilación sin las certificaciones, porque no sirven de nada los recibos si no están las certificaciones", advirtió la secretaria general.

La obra social

Kopprio admitió que las trabajadoras representadas por su gremio tienen todo tipo de problemas con la cobertura de la atención de la salud. Incluso, la secretaria general contó sus propios problemas para acceder a los servicios de salud con cobertura. Explicó que la cuestión sanitaria de los representados por el Sindicato de Personal de Servicio Doméstico (SiPeSeDo) se maneja desde Buenos Aires sin que la filial del gremio en la región tenga una injerencia.

Un cuestión que causa preocupación en la zona es que las trabajadoras en blanco quedan ligadas a la obra social del sector, pero en los efectores no está reconocida la misma, entonces, es como si no tuviesen obra social, pero con el agravante de que al estar registradas en el sistema tampoco reciben atención en los hospitales o centros de salud públicos, que reciben a quienes no tienen cobertura.