Aumento en la factura de CALF: todos los ítems que paga el usuario por la luz

El incremento representa alrededor de 25%, y es de $6.013 pesos para el sector más bajo del consumo. Según informó la subsecretaria de Ingresos Públicos de la Municipalidad de Neuquén, Mónica Pesce, no se puede desdoblar el pago de la factura, por lo que hay que abonarla de manera completa. Es decir, se pagará en una sola cuota y con todos los ítems incluidos.

"No se puede no pagar la tasa del CAN porque está en la factura de luz, está todo en una sola boleta", dijo a LU5 la funcionaria municipal, quien señaló que la última factura emitida tuvo un desafortunado error que fue malinterpretado por los contribuyentes.