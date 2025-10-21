Avistaje de cóndores en Tricao Malal: avanzan con la puesta en valor del Cerro La Buitrera

El municipio local suma infraestructura para desarrollar la zona como nuevo atractivo turístico del norte neuquino con senderos e identificación.

Un cóndor fue captado en pleno vuelo sobre el Cerro La Buitrera, en Tricao Malal , durante una jornada de relevamiento encabezada por referentes del ministerio de Turismo y autoridades locales. El registro, tomado en video por el periodista Walter Campos y el director de Turismo municipal, José Antonio Casanova, refleja la magnitud del paisaje del norte neuquino y el potencial natural que la zona busca aprovechar a través del desarrollo de nuevos senderos y circuitos de observación.

El avistaje se produjo días atrás, cuando representantes de la Regional Norte del ministerio de Turismo, con sede en Chos Malal, visitaron el cerro para avanzar en su habilitación como sendero turístico. En la grabación, que publicó Tricao Malal Noticias se observa al cóndor planear en círculo sobre las formaciones rocosas mientras uno de los técnicos, especialista en aves, abre los brazos hacia el cielo en señal de asombro.

“Fuimos a hacer un relevamiento para colocar cartelería y señalización del circuito. En ese momento aparecieron los cóndores, que suelen sobrevolar el lugar. Fue una experiencia única, incluso para los que ya estamos acostumbrados a verlos”, contó el periodista Walter Campos a LMNeuquén .

avistaje de cóndores en tricao malal

El proyecto forma parte de una línea de trabajo que busca poner en valor los atractivos naturales del norte provincial, combinando conservación ambiental con turismo de bajo impacto. En ese contexto, el Cerro La Buitrera fue incorporado a un plan de desarrollo de senderos interpretativos que permitirá a visitantes y residentes recorrer la zona con información sobre la flora, la fauna y los paisajes que la caracterizan.

Un sendero con vistas únicas

De acuerdo con el informe técnico elaborado por la Regional Norte del ministerio de Turismo, el sendero al Cerro La Buitrera tiene una extensión de 2,54 kilómetros (solo ida) y une el área de acceso vehicular con la cumbre, ubicada a 1.850 metros sobre el nivel del mar. El recorrido se realiza en unos 43 minutos y presenta una pendiente promedio del 15%.

Actualmente, el camino es de tipo lineal, con tramos de terreno irregular pero seguros, y una vegetación arbustiva que acompaña gran parte del ascenso. Entre las especies identificadas figuran el yaque o espino negro, el crucero, el colliguay, el charcao, el molle blanco y la leña amarilla, entre otras variedades autóctonas de la estepa andina.

En el tramo final, las rocas de mediano porte anuncian la llegada al afloramiento superior desde donde se obtiene una panorámica imponente del valle de Tricao Malal, la Cordillera del Viento, el volcán Tromen y los cerros Domuyo.

“Es un lugar privilegiado, porque combina la posibilidad de hacer una caminata de dificultad media con un entorno natural de enorme belleza. Desde la cima se puede apreciar toda la extensión del valle y, con un poco de suerte, observar cóndores en vuelo”, explicó José Antonio Casanova, director de Turismo local.

Recomendaciones y propuestas de mejora

El informe, elaborado junto al equipo técnico de Turismo de Chos Malal, también detalla una serie de propuestas para fortalecer el desarrollo del sendero: la instalación de cartelería informativa e indicativa, la delimitación del área de estacionamiento, la creación de puntos de observación panorámica y la implementación de un sistema de monitoreo ambiental para garantizar el cuidado del entorno.

Entre las recomendaciones se incluye establecer una capacidad de carga —es decir, la cantidad máxima de visitantes que puede recibir el circuito sin generar impactos negativos— y la designación de una guardia ambiental que realice ascensos periódicos para registrar el estado del sendero, la infraestructura y las condiciones del hábitat.

El documento también propone diseñar una planilla de registro de visitantes que permita recopilar información sobre procedencia, edad, motivación, tiempo de permanencia y opinión sobre los servicios. Esta herramienta, señalan los técnicos, será clave para proyectar mejoras y medir el crecimiento de la actividad turística en la zona.

Un sitio emblemático para el avistaje de aves

El Cerro La Buitrera es reconocido por los habitantes de Tricao Malal como un punto habitual de avistaje de cóndores andinos, aunque también se registran otras especies de interés para los observadores de aves, como el águila mora, el jote cabeza negra, la bandurrita pico recto, el yal negro y la torcaza común.

“Cada vez que subimos encontramos cóndores, pero verlos tan cerca, en ese vuelo que parece suspendido, es algo que impacta a todos. En el video se puede ver la emoción de quienes estábamos ahí”, relató Campos.

El avistaje no fue un hecho aislado: los técnicos del ministerio explicaron que las corrientes térmicas que se forman en las laderas del cerro crean condiciones favorables para que estas aves planeen a gran altura y se alimenten en las zonas de quebradas.

El municipio de Tricao Malal trabaja desde hace algunos años en la diversificación de su oferta turística, con foco en el turismo de naturaleza, el senderismo interpretativo y la puesta en valor de sus recursos paisajísticos. En esa línea, el Cerro La Buitrera se proyecta como uno de los nuevos atractivos del norte neuquino, junto con el cerro Domuyo y la laguna Palao.

“Estamos apostando a desarrollar una propuesta que permita disfrutar del entorno sin alterar su equilibrio natural. Queremos que quienes nos visiten se lleven una experiencia auténtica y respetuosa del lugar”, destacó Casanova.

El director explicó además que se prevé avanzar con la señalización del sendero, la instalación de carteles de seguridad y recomendaciones para caminantes, y la creación de una guía interpretativa con información sobre la flora, la fauna y los miradores más destacados.

El avistaje de cóndores, que ya se convirtió en una postal del lugar, se suma así a la serie de atractivos que posicionan a Tricao Malal como destino emergente del norte neuquino, donde el paisaje y la vida silvestre se integran en una propuesta turística sostenible.