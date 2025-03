¿Bajan los precios de la carne? La opinión de los carniceros neuquinos

Carniceria (12).JPG Carniceros esperan que se ponga en práctica el fin de la barrera sanitaria.

El carnicero, detalló además que la norma aún vigente no permite el ingreso a Neuquén de carne desde La Pampa o desde Villa Mercedes, e insistió en que cuando se libere habrá un precio más competitivo de la carne con hueso, e incluso en la envasada al vacío. " Yo creo que va a ser muy positivo para la región. Me parece que es algo productivo para la región, donde va a haber más competencia y quizás el vecino no pueda tener más opciones de compra", dijo.

Igualmente, el carnicero aclaró que estas modificaciones van a generar una "estabilización" de los precios donde quede planchado el valor con una diferencia por corte no superior a los 4 mil pesos.

Carniceria (6).JPG La liberación de la barrera sanitaria ¿Bajará los precios de la carne?

"Todos sabemos que te vas de vacaciones a por ejemplo, Monte Hermoso, y ahí conseguís la carne 5000 pesos más barata que en otras regiones y por eso hay muchas personas que se traen carne en el asiento del auto, pero con esto eso va a terminar", opinó el carnicero.

Por su parte, José, dueño de la carnicería "Lo de José" de la calle Gatica, opinó que espera que "esta vez se cumpla" la liberación de la barrera sanitaria, ya que aseguró que se viene "amagando" con esa determinación hace tiempo.

"Yo creo que esto a la larga nos tendría que beneficiar en el precio de la carne. Acá en Neuquén son tres o cuatro apellidos los que trabajan la carne y los que ponen el valor. Al haber más competencia, con la posibilidad de que llegue carne de otro lado, más competencia y mejor precio", comentó el comerciante, quien contó que el precio del kilo de asado con hueso en su carnicería es de 22 500 pesos.

Carniceria (14).JPG Claudio Espinoza

José dijo que bajó la venta de carne ya que aseguró que "al vecino no le alcanza el bolsillo", y comentó que si él puede conseguir mejores precios va a poder bajar el valor en que ofrece la carne a sus clientes.

"Va a tardar en bajar el precio, no va a ser de un momento a otro. Siempre cuando se da una noticia como esta la gente quiere salir a la calle y ver que en la carnicería el kilo de sado sale 15 mil pesos. Eso no va a pasar. Va a tardar un poco, pero creería que si entra más competencia y hay más gente que me venga a ofertar a mí carne más barata, yo voy a poder sacar el precio más barato para poder tener gente que entre al negocio, va a ser mejor para todos", manifestó.

También Adolfo, de la carnicería Los Aromos en el Oeste capitalino recibió de buena manera la disposición nacional, postergada por tres meses. "Yo creo que es una buena medida y espero que baje un poco la carne, aunque una cosa es que no haya más barrera sanitaria y otra cosa que bajen los precios", opinó.

"Vamos a ver cómo se pone en práctica esto y finalmente cómo repercute en los precios que se pueden ofrecer al cliente. Van aparecer nuevos proveedores de la zona donde hasta ahora no se podía comprar y deberían competir", concluyó.