BIM Materiales Eléctricos deja el centro y apuesta al crecimiento del Oeste neuquino

La empresa que vende materiales eléctricos y herramientas trasladó su operación hacia un espacio más amplio. Ofrecen stock inmediato y financiación.

El crecimiento de la ciudad de Neuquén continúa generando nuevas oportunidades comerciales y también impulsa a empresas ya instaladas a redefinir sus estrategias. En ese escenario, BIM Materiales Eléctricos decidió dejar su antiguo local del centro y trasladar toda su operación al Oeste neuquino , donde inauguró su nuevo espacio en Collón Curá 618 .

La firma lleva tres años de actividad y está integrada por tres socios: Benjamín Tritt, Imanol González y Manolo Zec . La decisión de mudarse no fue solamente un cambio de domicilio. Para sus propietarios, significó dar un paso más en el crecimiento de un emprendimiento que nació entre compañeros de una maestría en Administración de Empresas y que ahora busca ampliar su llegada al público neuquino.

“Decidimos dar un salto de crecimiento hacia el Oeste, que es donde hay mayor cantidad de gente en Neuquén”, explicó Benjamín Tritt a LM Neuquén . La nueva sede funciona como el único local de BIM en la ciudad .

Sebastián Fariña Petersen

El nuevo espacio está conformado por dos locales que fueron integrados para contar con una superficie mayor y ofrecer un lugar más amplio, moderno y confortable para la atención. La apuesta es acercar la empresa a un sector de Neuquén que continúa expandiéndose y donde se multiplican las obras, las refacciones y la construcción de viviendas.

Del trabajo con empresas al consumidor final

Desde sus comienzos, BIM desarrolló una parte importante de su actividad vinculada con empresas. Ese canal comercial continúa siendo parte de su negocio, pero ahora los socios buscan ampliar el público y llegar de manera más directa a quienes necesitan comprar materiales para una obra particular.

“Hoy trabajamos con empresas y ya tenemos ese canal desarrollado, pero queremos llegar al consumidor final y a los electricistas. Que sepan que en nuestro negocio van a encontrar todo lo que buscan”, señaló Tritt.

Sebastián Fariña Petersen

Por eso, la nueva sede está pensada tanto para profesionales del rubro como para quienes están construyendo o haciendo una refacción en su casa y necesitan resolver una compra de materiales eléctricos.

La propuesta incluye materiales eléctricos y herramientas, con una premisa que los responsables de BIM consideran central: contar con stock disponible para que el cliente pueda llevarse el producto sin tener que esperar.

“Presupuestamos en el acto, contamos con financiación propia y bancaria y tenemos stock inmediato”, destacó el socio.

La posibilidad de obtener un presupuesto rápidamente también forma parte de esa estrategia. La empresa recibe las listas de materiales de los clientes y busca responder en el día, una alternativa especialmente pensada para electricistas y personas que necesitan avanzar con una obra sin demoras.

Sebastián Fariña Petersen

Otro de los puntos sobre los que BIM busca poner el foco es el asesoramiento. Para eso incorporó personas con experiencia en el rubro y cuenta con un gerente comercial, Bautista Morales, además del equipo que atiende en el local.

La intención es que la compra no se limite a retirar un producto de una estantería, sino que el cliente pueda consultar y encontrar orientación sobre qué material necesita de acuerdo con el trabajo que está realizando.

El público incluye a electricistas e instaladores, pequeñas constructoras y desarrolladores de viviendas y dúplex, pero también a particulares que encaran una obra o refacción en su casa.

Sebastián Fariña Petersen

La llegada al Oeste apunta, justamente, a facilitar ese vínculo con quienes viven y trabajan en la zona.

Una empresa nacida entre amigos

Detrás del proyecto hay también una historia empresarial compartida. Tritt, González y Zec se conocieron mientras cursaban una maestría en Buenos Aires. Dos de ellos son neuquinos y Tritt es oriundo de Tucumán.

“Nos juntamos con mis dos socios hace tres años”, contó. Desde entonces fueron construyendo el proyecto de BIM hasta llegar a esta nueva etapa.

Sebastián Fariña Petersen

Los perfiles de los tres socios son diferentes. González es abogado y Zec está vinculado a la actividad frutícola, mientras que Tritt se encuentra enfocado en el desarrollo de la empresa. Esa combinación, explican, permitió sumar distintas miradas al emprendimiento.

Ahora, el desafío es consolidar la nueva ubicación y hacer que BIM sea una referencia para quienes necesitan materiales eléctricos en el Oeste.

Según apuntó el comerciante su idea es que el electricista pueda acercarse, conseguir lo que necesita y continuar con su trabajo, mientras que quien está haciendo una obra en su vivienda pueda resolver la compra sin recorrer distintos comercios en busca de productos faltantes.

A esto se suma la posibilidad de acceder a financiación propia y bancaria, una herramienta que apunta especialmente a quienes realizan compras de mayor volumen o necesitan distribuir el costo de una obra.

Sebastián Fariña Petersen

“Tenemos stock inmediato, presupuestamos rápido y brindamos asesoramiento”, resumió Tritt al describir la propuesta.

Una nueva etapa en el Oeste

La mudanza representa para BIM el comienzo de una nueva etapa. Después de tres años de actividad y de haber construido una cartera de clientes empresariales, la firma busca ahora ampliar su llegada y convertirse también en una alternativa para el consumidor final.

La elección del Oeste tiene que ver con ese objetivo y con el crecimiento que los socios observan en ese sector de la ciudad. La apertura del nuevo local concentra allí toda la actividad de BIM y busca acompañar a quienes están construyendo, refaccionando o trabajando diariamente en el rubro eléctrico.

La atención se realiza de lunes a viernes de 9 a 17 y los sábados de 9 a 12, en Collón Curá 618.