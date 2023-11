Neuquén La Mañana Búsqueda de Rosana Búsqueda de Rosana: "Pasó otra noche y mi hermana no aparece"

Su familia desesperada pide ayuda. "No hay respuesta...necesitamos que se muevan", dijo. Dónde se concentra la búsqueda de la policía.







Claudio Espinoza

Después de la multitudinaria marcha que se realizó para reclamar la aparición con vida de Rosana Artigas, familiares, amigos, compañeros de trabajo y vecinos cortaron el viernes la ruta 22 a la altura de la terminal de ómnibus de Plottier. "Allí quedamos desamparados hasta las 23, cuando nos agarró el granizo. La verdad la pasamos muy mal. No tuvimos respuestas de nada. Capaz que la policía está haciendo todo lo posible por encontrar a mi hermana, pero no dice nada. Cree que si estamos en el lugar donde trabajan podemos entorpecer la investigación, pero no se están poniendo en el lugar de nosotros", manifestó Luciano Artigas, hermano de la empleada municipal desaparecida.

En diálogo con LMNeuquén, agradeció el apoyo de la comunidad que les da "aliento y fuerza" para seguir adelante. Por estas horas, se preparaba para declarar ante la fiscalía, junto a otra hermana.

En diálogo con LMN, recordó que su sobrino fue el último que la vio salir el 22 de noviembre. Sin embargo, cuando todavía no sabían que estaba desaparecida, vecinos vieron a su hermana entrar a la casa de su ex pareja. No imaginaron nada extraño hasta que se enteraron que la estaban buscando.