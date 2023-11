Durante el viernes se realizaron allanamientos en distintos domicilios. Se avanzó en el análisis de los últimos momentos de la empleada municipal de Plottier, al igual que los de su ex.

Este sábado a la madrugada el paradero de Rosana Artigas, la empleada municipal de Plottier, de la que no se sabe nada desde el pasado jueves por la mañana, es un verdadero misterio. Las principales sospechan recaen sobre su ex pareja, quien se encontraba alojado en una dependencia policial, aunque no estaba detenido. "Está bajo resguardo", indicaron fuentes consultadas por LMNeuquén.