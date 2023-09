CALF cierra acuerdo por su deuda y CAMMESA levanta el juicio

“La deuda contraída con la Compañía tiene sus orígenes años atrás en los atrasos por parte del poder concedente en los reconocimientos de mayores costos , los cuales no pudieron ser trasladados a la tarifa y originó la imposibilidad del pago de la energía comprada a CAMMESA ”, indicó la Cooperativa.

calf 3.jpeg Marcelo Severini, de CALF, junto a un funcionario de CAMMESA, en la firma del acuerdo. Gentileza.

En esa línea, el vocero de CALF, Juan Cruz Muñoz, indicó que “es un buen acuerdo, y nos beneficia porque, primero que nada, deja sin efecto el juicio que había iniciado CAMMESA y nos garantizamos la no embargabilidad de los fondos de la Cooperativa”.

“Esto nos va a generar, obviamente, previsibilidad y sustentabilidad a largo plazo. Se generó un buen acuerdo porque son 200 días de gracia, aproximadamente, con una reducción del 50 por ciento de las tasas del mercado y, en 96 cuotas. Entonces, insisto, esto genera una gran estabilidad financiera y económica para la Cooperativa”, subrayó.

En declaraciones a diversos medios periodísticos este miércoles, Muñoz remarcó que el acuerdo permitirá “proyectar una gran cantidad de obras para seguir creciendo y para mejorar como venimos mejorando la calidad del servicio”.

calf 2.jpg CALF afirmó que, tras el acuerdo, se abren vías para optimizar la planificación de trabajos. Archivo.

Suspicacias

Respecto de algunas suspicacias que trascendieron nada más cerrarse el acuerdo, el vocero cooperativista sostuvo que “más allá de las elecciones o no, esto viene de larga data y poder generar este acuerdo, en este momento es muy importante. No nos olvidemos que según creo al año 2022 había, mínimo, 16 distribuidores en las mismas condiciones. Entonces llegar a llegar a este momento y este acuerdo para nosotros, garantiza, digamos, la sustentabilidad de la Cooperativa”.

Respecto del origen de la deuda, Muñoz recordó que “hacia el año 2017, 2018, hubo un atraso del poder concedente en el reconocimiento de los costos que van aumentando para la distribución de energía y estos no eran trasladados a la tarifa, para lo cual se fue generando un agujero, y un déficit que hizo que no podamos trasladar ese costo de energía que va aumentando y de los costos de la distribución, no lo podíamos pasar tarifa”.

Del acto también participaron, por parte de CALF, el gerente General Claudio Travaglini, la subgerenta de Legales Cielubi Obreque, la subgerenta de Contaduría, Alejandra Aversano y por CAMMESA su gerente General, Sebastián Bonetto y el vicepresidente Primero Carlos Soriano.