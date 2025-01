CALF salió a explicar por qué se dio un sorpresivo corte de luz en plena ola de calor en Neuquén

CALF OPERARIO (7).jpg Claudio Espinoza

"Son fallas normales, que suceden de vez en cuando, lamentablemente nos sucedió en el peor momento. Hace tres años sucedió en invierno y los usuarios no se dieron cuenta porque pudimos reconfigurar la red pero en verano y con pico de carga es muy difícil dejar al 100% de usuarios con servicio", expresó.

Aclaró que, pese a que numerosos barrios se vieron afectados, sólo se complicó el 8,5% del impacto de carga. Es decir, que el caudal energético de toda la ciudad no se vio afectado en gran medida. "Por más que haya más metros cuadrados de extensión en esos barrios. En el centro hay más densidad y más usuarios", afirmó.

Cómo fue la falla que dejó a muchos vecinos sin luz

Romano aclaró que "el EPEN nos alimenta en un nivel de tensión de 33 kw en uno de nuestros centros que reducimos en un transformador de 33 a 13 kw, lo que se dañó fue una fase de esos 33. Todavía estamos en análisis para entender el origen de esa falla"

El alimentador que sostiene la línea y la aísla de la tierra nace en la estación transformadora Gran Neuquén. "Va por Soldi en la zona del Polo Tecnológico, ahí muy cerquita está la transición y ahí fue la falla", detalló.

Pese a que el consumo de energía se intensifica en verano, y sobre todo en los días de altas temperaturas, cuando se utilizan más los equipos de aire acondicionado o muchos buscan refrigerar bebidas y alimentos, el jefe de CALF aclaró que la falla no está asociada al consumo.

La estación transformadora del EPEN que abastecerá a CALF.

Por el contrario, puede darse por dos motivos: un defecto en el material o un error en la ejecución de los trabajos. En ese sentido, agregó que se está analizando el origen del desperfecto, aunque confió en la capacidad de los operarios que realizaron la tarea.

El alimentador que tuvo el inconveniente es una estructura nueva, inaugurada hace apenas seis meses, por lo que es posible que algún material no haya funcionado de la manera prevista. "La falla anterior (hace tres años) fue por un material que no se adaptó a nuestras condiciones climáticas. Vamos a analizarlo para que no vuelva a pasar", dijo y aclaró que, en caso de detectar un material que no cumpla las funciones adecuadas, habrá que trabajar en el recambio en todo el tendido eléctrico de Neuquén capital.

"Cuando falla un elemento, tenés que salir de servicio para reparar", dijo sobre el corte de luz, que muchas veces responde a la salida de servicio para reconfigurar la red o hacer reparaciones sin riesgos.