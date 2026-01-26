Calor extremo en Neuquén: qué dice el pronóstico de esta semana para toda la provincia

La ola de calor persiste con máximas muy elevadas durante gran parte de esta semana, con días mayormente soleados y ambiente seco .

La provincia de Neuquén enfrenta una marcada tendencia de calor intenso en gran parte de esta semana, con temperaturas máximas que superan consistentemente los 35°C y condiciones meteorológicas estables, según los pronósticos extendidos de servicios especializados consultados. Esta situación se debe al ingreso de masa de aire cálido subtropical , que ha elevado las máximas y persistirá sobre la región durante varios días.

Los pronósticos coinciden en una secuencia de días con cielo mayoritariamente despejado y temperaturas elevadas . Para este martes y miércoles se estiman máximas alrededor de 35°C y 37°C , respectivamente, con noches cálidas que mantienen mínimas por encima de los 20°C en muchos sectores urbanos. El jueves se espera que las temperaturas continúen aumentando, rondando los 39°C , antes de una leve caída para el viernes.

De acuerdo con el registro horario, los días calurosos vendrán acompañados de radiación solar intensa y un índice UV elevado , lo cual puede incrementar la sensación térmica y afectar la salud si no se toman medidas de precaución adecuadas. Las condiciones de viento serán leves a moderadas en general, con predominio de corrientes desde el norte y noreste que ayudan a mantener la estabilidad térmica.

Esta tendencia coincide con informes previos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), que habían anticipado días cálidos con ascenso marcado de las temperaturas en el Alto Valle y la región andina próxima, incluyendo períodos prolongados de cielo despejado y ambiente seco.

MAPA CALOR

Región por región

En la Confluencia se esperan las temperaturas más altas de la semana. Las máximas se mueven entre 38 y 40 grados, con mínimas superiores a los 22 grados. El calor se intensifica durante la tarde y la sensación térmica puede ubicarse por encima de los valores oficiales.

En el norte de la provincia, el calor también se hace presente, aunque con máximas levemente inferiores. Los pronósticos indican registros de entre 34 y 37 grados, con noches templadas y escasa amplitud térmica.

En la zona centro, las temperaturas máximas se ubican entre 35 y 38 grados. La menor densidad urbana reduce el efecto de acumulación de calor, aunque el sol pleno y la estabilidad atmosférica sostienen jornadas con temperaturas elevadas.

En la zona andina, el calor es menos intenso pero igualmente persistente. Las máximas previstas oscilan entre 28 y 32 grados, valores altos para la región cordillerana, con mínimas que se mantienen por encima de los promedios habituales.

pronostico semanal neuquen Pronóstico de Accuweather para la semana en Neuquén capital y alrededores.

Cómo sigue hacia el fin de semana

Los pronósticos extendidos indican que esta racha de calor intenso puede continuar hasta el jueves o viernes de esta semana, con un leve descenso posterior a partir del fin de semana. Algunas plataformas especializadas sugieren que hacia el sábado y domingo podría observarse un leve alivio térmico, con máximas estimadas por debajo de los 35°C y posibles aumentos de nubosidad o condiciones más variables. Sin embargo, estas tendencias aún requieren confirmación en actualizaciones próximas de los modelos meteorológicos.

En conjunto, la semana en Neuquén se caracteriza por un patrón de calor persistente, sol abundante y condiciones estables, lo que requiere atención a las recomendaciones de salud pública para mitigar los efectos del calor en la población y la infraestructura urbana.

El descenso de temperatura podría comenzar recién el sábado, con la llegada de un frente más fresco desde el Pacífico y un leve aumento de la nubosidad. Sin embargo, no se esperan lluvias ni cambios bruscos en las condiciones hasta el domingo.

Este período de olas de calor frecuentes durante el verano está dentro de lo previsto por los modelos climáticos de largo plazo para la Patagonia norte, especialmente en el marco del fenómeno de El Niño y el cambio climático global.

ON - Rio calor (21) Omar Novoa

Recomendaciones ante el calor extremo

El calor persistente afecta a diversos sectores de la provincia, desde la capital y la zona de la Confluencia hasta el Alto Valle y extensiones de la meseta patagónica. En muchas de estas áreas, las máximas de esta semana se mantendrán por encima de lo habitual para la época estival, reforzando la sensación de “ola de calor” que viene registrándose desde hace varios días.

Ante este panorama, se recomienda extremar cuidados en la exposición solar, evitar actividades físicas intensas durante las horas de mayor radiación (entre las 10 y 17), y mantener una adecuada hidratación. El uso de protección solar, gorras, ropa liviana y agua es especialmente importante para minimizar los riesgos de golpes de calor y deshidratación, sobre todo en niños, adultos mayores y personas con condiciones de salud preexistentes.

Además, aunque el ambiente seco puede reducir la probabilidad de fenómenos tormentosos durante estos días cálidos, las noches templadas y las elevadas temperaturas diurnas pueden conservar altos niveles de humedad relativa en algunos sectores urbanos, lo que aumenta la percepción térmica global.

El SMN y el Ministerio de Salud recomiendan mantener medidas preventivas ante este tipo de fenómenos, ya que pueden tener efectos severos en la salud, sobre todo en los grupos de riesgo como niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Además, se recomienda prestar especial atención a los síntomas del golpe de calor, como dolor de cabeza, mareos, fatiga, piel seca y enrojecida, o náuseas. Ante cualquier señal, buscar atención médica de inmediato.