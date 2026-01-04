Calor, lago y naturaleza: cuánto cuesta acampar en Villa El Chocón este verano

Es uno de los destinos más cercanos a la capital neuquina, con precios accesibles y propuestas turística que combinan descanso y recorridos imperdibles.

Villa El Chocón vuelve a posicionarse este verano como una de las escapadas más buscadas por neuquinos y turistas que eligen el lago, la naturaleza y las propuestas al aire libre para enfrentar las altas temperaturas. Con una oferta acotada pero habilitada de campings, tarifas accesibles y múltiples actividades para disfrutar el día o pasar la noche, el destino se presenta como una alternativa más que convocante.

Esta temporada, la ciudad a orillas del lago Ramos Mexía, formado por la represa, cuenta con dos campings habilitados por el Municipio. Se trata del tradicional camping Las Flores, donde se permite el acampe, y el Parque Náutico, que está disponible para pasar el día de 9 a 21.

Adriana Galarza, directora De Turismo de Villa El Chocón contó a LMNeuquén que este verano se sumaron opciones para cenar en la ciudad, carritos y espacios al aire libre para disfrutar.

villa el chocón

En cuanto a los campings confirmó que solo dos son los habilitados y precisó que en cuanto al camping municipal se están ultimando los traspasos para su pronta gestión privada.

"Los esperamos para disfrutar de la naturaleza y pasar días inolvidables. En la Villa se puede conseguir todo lo que necesitan para realizar un camping y pasarla bien entre amigos o familia", aseguró la funcionaria.

Camping Las Flores: tranquilidad y perfil familiar

“Estos días está bastante bien, remontó un poco, pero todavía está tranquilo. Se nota el tema económico”, resumió Ariel Cerda, responsable del camping Las Flores, uno de los espacios habilitados para acampar en la villa.

camping las flores villa el chocón

El Camping Las Flores es uno de los principales espacios habilitados para alojarse en Villa El Chocón. Su propuesta apunta claramente al público familiar y a quienes buscan descansar en un entorno natural cuidado, con normas de convivencia estrictas.

Las tarifas para esta temporada de verano son de 15 mil pesos por persona adulta, mientras que los niños de 4 a 12 años pagan 8 mil pesos. Una de las ventajas es que no se cobra adicional por carpa ni por vehículo. En el caso de casillas rodantes y motorhomes, el valor es de 20 mil pesos por noche, y si la estadía es por más de una noche, se abonan 40 mil pesos por única vez.

El predio cuenta con 12 hectáreas totalmente cercadas, más de 80 parrillas, fogones, sanitarios con duchas de agua caliente, iluminación y tomas de corriente. Las parcelas son irregulares, lo que permite mayor flexibilidad para los campistas. Además, se acepta el ingreso de mascotas, siempre que permanezcan dentro de la parcela asignada.

camping las flores villa el chocón

“La idea del camping es la atención a la familia. No aceptamos música fuerte; cada uno puede tener su música, pero sin molestar al resto”, explicó Cerda. El predio cierra su portón a las 0 horas y vuelve a abrir a las 7 de la mañana, una medida que apunta a reforzar la seguridad y el descanso. Los dueños viven junto a la entrada y el camping cuenta con proveeduría propia.

En cuanto a su ubicación, Las Flores se encuentra a 200 metros de la Boca del Sapo, dentro del casco histórico de la villa, a 3,5 kilómetros del sitio de huellas de dinosaurios y a pocos minutos del coronamiento de la represa. El acceso al lago está a 200 metros y el centro comercial, banco, museo, farmacia, correo y plaza se ubican a unos 300 metros. Para contactarse se pueden comunicar a los celulares 2996153902 y 2994 84-3267 o a través de sus redes sociales: campinglasfloreschocon

Parque Náutico El Chocón: una opción para pasar el día

Otra de las alternativas habilitadas es el Parque Náutico El Chocón, orientado principalmente al turismo de día. La tarifa para ingresar y pasar la jornada es de 20 mil pesos por adulto y 17 mil pesos para menores.

El parque también ofrece quinchos con parrilla, que cuentan con luz, tomas de corriente y equipamiento para asador. Los quinchos tienen capacidad para entre 4 y 16 personas. El predio incluye acceso a playa, sector de asadores, lavaderos, pileta para niños, cancha de fútbol y amplios espacios verdes. Además, hay alquiler de sombrillas de parque y chulengos, y se aceptan distintos medios de pago: efectivo, débito, crédito en un pago y Mercado Pago.

Chocón hídrico.jpg Las floraciones algales se encontraron en el embalse Ramos Mexía de Villa El Chocón, y en otras aguas recreativas.

El Parque Náutico permanece abierto todo el año, de 9 a 21, con ingreso por orden de llegada.

Desde el Municipio se aclaró que estos son los únicos campings habilitados actualmente en la localidad. El camping municipal se encuentra en proceso de traspaso de titularidad y aún no opera con habilitación plena, mientras que el resto de los espacios no están autorizados.

Qué hacer en Villa El Chocón además del camping

La directora de Turismo de Villa El Chocón destacó que el destino ofrece múltiples propuestas para complementar la estadía en los campings y disfrutar tanto de jornadas de descanso como de actividades recreativas.

Uno de los principales atractivos es el recorrido por la costa del embalse, tanto del lado de Neuquén como de Río Negro. Las playas ubicadas frente a la villa, a la que se acceden cruzando el embalse permiten disfrutar del paisaje, especialmente al atardecer.

villa el chocón

Entre los puntos recomendados se encuentran los miradores del vertedero del lago, de la central hidroeléctrica y los espacios destinados al avistaje de aves. Este verano se sumó un nuevo atractivo: las letras corpóreas de Villa El Chocón, ubicadas sobre la costa a la altura del barrio Dos, que se convirtieron en un punto elegido para fotografías y paseos al caer el sol.

La oferta gastronómica también creció, con food trucks ubicados en la plaza Héroes de Malvinas, un nuevo restaurante denominado Costa Faro y los tradicionales puestos en la zona de la Boca del Sapo, donde muchas familias eligen pasar el día junto al lago.

El Chocón- embalse Ramos Mexía - algas- alerta- cianobacterias.jpg la presencia de una capa espesa verde en las aguas de El Chocón, podría implicar toxinas. AIC

En materia de turismo natural, se destacan las pasarelas con huellas de dinosaurios, el balneario y la zona de parrillas de uso diurno conocida como Las Jarillas. A esto se suma el Cañadón Escondido, un sitio ideal para recorrer temprano o al atardecer. El acceso es desde la Ruta 237 y, si bien se puede caminar desde el borde, para descender se recomienda hacerlo con guías habilitados, ya que la caminata completa demanda alrededor de tres horas hasta llegar al lago.

Recomendaciones para una visita segura

Desde la Dirección de Turismo se recomienda a visitantes y residentes alojarse exclusivamente en establecimientos y campings habilitados, consultando previamente información oficial y recibiendo asesoramiento en la Oficina de Informes Turísticos, ubicada sobre la Ruta Nacional 237, kilómetro 1297.

También se recuerda que hacer fuego está permitido únicamente en campings habilitados, respetando las indicaciones vigentes. Ante la posible presencia de floraciones algales (cianobacterias) en el embalse, se solicita prestar atención a las recomendaciones preventivas difundidas por las autoridades.

museo del chocon

Para quienes viajan en vehículo, se advierte que la estación de servicio más cercana se encuentra en Arroyito, por lo que se recomienda planificar el viaje con anticipación.

En cuanto a la oferta cultural, el Museo Paleontológico Ernesto Bachmann se encuentra abierto de lunes a domingo, de 9 a 19 horas, ofreciendo una experiencia imperdible vinculada al patrimonio paleontológico de relevancia internacional. Por su parte, el Museo del Botón recibe visitantes con reserva previa, brindando una propuesta singular.

Villa El Chocón también ofrece la posibilidad de practicar pesca deportiva en el embalse, actividad que requiere contar con el permiso de pesca vigente, el cual puede gestionarse de manera online a través del sitio oficial de la Provincia del Neuquén: https://cazaypesca.neuquen.gob.ar/

Atardecer El Chocon 2 Selfies.jpg

Para quienes prefieran optar por servicios organizados en formato de paquete, existen agencias de viaje que ofrecen salidas desde Neuquén Capital, entre ellas Cautivar Patagonia, Dos Puntos Viajes y Turismo, y Neuquén Travel, facilitando el acceso a experiencias planificadas y acompañadas.

Para el ingreso al embalse con embarcaciones, se recomienda consultar el pronóstico meteorológico con antelación y dar aviso a la Prefectura Naval Argentina, cumpliendo con las normativas de seguridad náutica vigentes.

En relación con las actividades de turismo activo, como trekking y cicloturismo, desde Turismo sugirieron contactar a ACNEPTA (Asociación Civil Neuquina de Prestadores de Turismo Activo), a través del correo [email protected], entidad que puede proveer servicios profesionales guiados, habilitados por el ministerio de Turismo de la Provincia del Neuquén, garantizando experiencias seguras y responsables.

Asimismo, de manera ocasional se organizan actividades de astroturismo, una propuesta que pone en valor la calidad del cielo nocturno de la región. Estas experiencias están a cargo de Astroturismo Crux, prestador habilitado por el Ministerio de Turismo de la Provincia del Neuquén, y se desarrollan en fechas y condiciones previamente anunciadas.