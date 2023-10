Cambios en la ley de alquileres dejan “un poco más tranquilos a los inquilinos"

Prior destacó principalmente de la nueva ley de alquileres que " el plazo de los contratos es por tres años y que los ajustes están atados a los salarios y no a la inflación ".

Los alquileres en Neuquén registran un incremento que es oneroso para el inquilino pero poco rentable para el propietario. Inquilinos contentos con la nueva ley.

"También es importante para nosotros la prohibición de la posibilidad de tener alquileres en dólares y la prohibición del cobro de los alquileres por adelantado", destacó el referente de los inquilinos de Neuquén.

Además, Prior mencionó el refuerzo que se le deberá realizar a los contratos en AFIP y recordó que la organización fue parte del impulso a esas reformas cuando estuvieron exponiendo en el Senado de a Nación.

Inquilinos contentos

"La nueva ley de alquileres garantiza un piso de derechos, tampoco decimos que el Congreso haya discutido una ley integral, sino que algunos puntos nos benefician", lanzó el dirigente, quien igualmente advirtió que en los meses que se tardó en discutir esta reforma hubo mucha "incertidumbre" e "impunidad de parte de algunos propietarios e inmobiliarias".

Prior destacó que durante los meses de tratamiento hubo propietarios e inmobiliarias que hicieron contratos "por fuera de la ley", con aumentos semestrales -cuando en realidad se debían aplicar anualmente- e incluso, dijo que algunos "simulan un contrato con la actual ley y le ponen cláusulas por si se llegara a cambiar la ley".

Diputados ley de alquileres devolución del IVA La Ley de alquileres tuvo un largo debate.

Con respecto a la opinión de las inmobiliarias, el defensor de los inquilinos aseguró que su "caballito de batallas" es decir que estos cambios van a generar "que se retiren más propiedades del alquiler". "Pero la verdad es que eso no lo regula la ley, es el Estado que debe controlar esa situación", advirtió.

"La ley no se mete con el precio inicial del contrato, no zonifica, tampoco contempla la vivienda ociosa. En Neuquén tenemos una vivienda cada tres habitantes con lo cual no debería faltar vivienda, pero hay una lógica de acumulación que se ve por ejemplo en esos espectaculares edificios que están vacíos, que están como reserva de valor y especulación", aseguró.

Los representantes de la Federación Nacional de Inquilinos de Neuquén confirmaron que este mismo miércoles, tras la aprobación de la ley, enviaron una nota al ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti, para saber cómo van a controlar a los propietarios e inmobiliarias.

"Le pedimos una reunión para saber cómo van a realizar los controles porque sino los hay podría pasar lo que está pasando ahora que la ley está, pero nadie la cumple"; advirtió el dirigente, quien insistió que en estos meses de debate y discusión hubo un "aprovechamiento" de parte de los propietarios para generar abusos sobre los inquilinos. "Igualmente este proyecto nos deja un poco más tranquilos", concluyó.

Nueva ley

La reforma de la ley de Alquileres se aprobó este miércoles con uno de los cambios que se venían impulsando hace tiempo y que era motivo de debate frecuente. La nueva propuesta realizó algunos cambios estructurales y mantuvo algunas "ventajas" de la ley anterior. Sin embargo, la gran novedad es el Índice Casa Propia.

Lo primero que hay que destacar de esta reforma es que mantiene los tres años de duración de los contratos, algo que estaba en discusión porque se había planteado llevarlo a dos. La principal modificación es que se establece un intervalo mínimo de seis meses para la actualización de los precios, contrariamente a la normativa vigente que permitía hasta una sola actualización por año del valor del alquiler.

En tanto, se establece como índice para la actualización del precio el coeficiente de "Casa Propia" utilizado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat en los planes Procrear II. Tras la aprobación, esta fue la primer gran duda para la gente: cómo se calculan los nuevos precios.