Caravana de camionetas 4×4 realizaban travesía sin permiso por área natural protegida de Neuquén

La Dirección Provincial de Fauna y Áreas Naturales Protegidas intervino, a requerimiento de la Policía, tras una denuncia por vehículos doble tracción que transitaban por la ruta provincial 45, en dirección a las lagunas de Epulauquen . Detectaron que el c onvoy de 22 camionetas trasladaba a 38 personas , y que no contaban con la autorización pertinente para realizar tal excursión, según establece la ley provincial de Turismo.

Informaron también, según consta en el acta labrada por los guardafaunas, que “su guía y otros vehículos se encontraban más adelante, continuando el recorrido hacia las Lagunas de Epulauquen”.

Guardafaunas y personal policial se encontraron con otra parte del grupo a la altura de la confluencia de los ríos Buraleo y Nahueve y más adelante, en inmediaciones al puesto de Gendarmería Nacional. En la oportunidad, el personal se encontró con los que encabezaban esta travesía, entre ellos su guía. Este último les indicó que era propietario de una empresa dedicada a la realización de travesías 4×4.

caravana camionetas zona protegida neuquen

No tenían habilitación para la travesía

Al consultarle por la habilitación necesaria para realizar esa actividad, detectaron que no contaban con dicha documentación, por lo que se le informó que “se encuentra en infracción a la ley provincial de turismo N.º 2414, Resolución 1215/04, por no tener esta autorización. También se le informó que no se pueden realizar maniobras por fuera de la banquina de las rutas y que está prohibido el ingreso a las áreas naturales protegidas, ya que estas están cerradas en esta época”.

Por tal motivo, se labró un acta de infracción -que el propietario de la empresa de expediciones se negó a firmar- y se instó a no continuar con dicha actividad. No obstante, según consta en el informe de actuación de los guardafaunas, se dejó constancia de que decidieron seguir con lo planeado, “con un grupo de amigos”. Entonces, se le recomendó al resto de las personas que verifiquen que el guía que los acompañe cumpla con las normativas vigentes en cada provincia para evitar futuras contravenciones. Esta recomendación se hizo extensiva al resto de la población.

Cabe señalar que es de suma importancia ambiental no vadear ríos o arroyos en esta época del año, debido al daño que se ocasiona sobre las camas de desove, ni pisar y transitar sobre vegas y monte nativo.

El cuerpo de Guardafaunas, dependiente del Ministerio de Turismo provincial, trabaja para garantizar la sostenibilidad y el cuidado del ambiente con una visión a largo plazo, para que también las generaciones futuras puedan disfrutarlo.

A lo largo de los últimos meses se han intensificado principalmente los controles de caza ilegal y pesca furtiva.