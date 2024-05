Encontraron y asistieron a 5 veranadores en las Lagunas de Epulauquen

En las últimas horas, la Policía del norte de la provincia de Neuquén tuvo que asistir a un grupo de veranadores en las Lagunas de Epulauqen . La denuncia para que los buscaran fue realizada por la intendenta de Las Ovejas, ya que había un temporal de nieve anunciado y no tenían novedades sobre su paradero.

La Policía realizó un recorrido para asistir a los veradores.

Ante esto, un grupo de efectivos especializados realizó una avanzada hacia el lugar señalado, distante por más de 20 kilómetros del pueblo, por un sector intransitable, con una acumulación de nieve aproximada de 45 centímetros.

En qué condiciones encontraron a los veranadores

Según precisó el comisario Funes Nicolás, en diálogo con Radio Nacional Chos Malal, en el transcurso entre el paraje Piedra Pesada y el paraje Aguilen, se entrevistó al poblador Martín Canteros, quien indico tener un total de 350 animales Bovinos y que su vehículo de tracción simple no podía salir desde su casa hasta la ruta por la cantidad de nieve acumulada. Para ello necesitaba despejar el camino por una distancia de 1 kilómetro aproximadamente, además, este veranador, manifestó que al no poder salir con su vehículo, no podía ir a buscar los peones para que arreen.

Luego de ello, avanzaron hacia la veranada de Rodolfo Godoy, ubicada en el Paraje Lumabia, donde la profundidad de la nieve superaba los 50 centímetros nieve. El mismo pudo ser entrevistado y se encontraba con su esposa y un hijo.

Posteriormente, se dirigieron a la veranada de José Rolando Olave, que se encuentra en camino a la Laguna Vaca Lauquen. Al arribar, este hombre se encontraba angustiado debido a que el único caballo con el cual contaba para controlar los chivitos, aparentemente se le había descaderado.

Luego, los efectivos retornaron a Las Ovejas y se comunicaron con un hermano del tercer veranador y le dijeron que su hermano Rolando necesitaba de un equino, de un veterinario, de fardos de pasto y que si su familia se lo requería, iba a bajar en estos días a la invernada, la cual se encuentra a dos días de viaje, en cercanías a esta localidad.

Por último, y relacionado con los veranadores De la Costa y Merino, conforme relevamiento, los primeros habían llevado pasto a sus animales, mientras que el segundo, se encontraba con su esposa y un hijo, y que este sábado saldrían hacia la veranada, la cual se encuentra a dos días de viaje, en cercanías de esta localidad.

En la asistencia participaron: el comisario Nicolás Funes, el sargento primero Marcos Vázquez, el sargento Silvio Monge, el cabo primero Nelson Urrutia y la cabo Rocío Bravo.