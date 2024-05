Casa propia: "Hay créditos para familias con ingresos medios altos"

La casa propia con hipoteca

Reybet enfatizó sobre el segmento de la sociedad que se beneficiará con la política de créditos hipotecarios de los bancos. Dijo que los interesados en acceder por la vía de los nuevos créditos hipotecarios a la casa propia, además de tener buenos ingresos mensuales para devolver los préstamos, deberán tener ahorros para hacer frente al 20 o 25% del precio de la vivienda a adquirir, ya que entre las condiciones de los créditos está que el alcance del financiamiento llegue al 75 u 80% del bien transado.

Para el caso de los créditos para la construcción de casas el financiamiento puede llegar al ciento por ciento de la construcción, pero en este supuesto el financiado debe poseer un terreno de su propiedad habilitado para la construcción que se propuso costear con un préstamo hipotecario.

“A mí en lo personal me gustaría que los créditos hipotecarios fuesen para construcción no para compra, porque la construcción reactiva muchas actividades”, sostuvo el martillero sobre las líneas de crédito que abrieron los bancos. De todos modos, no le restó valor a la importancia de que se oferten créditos hipotecarios.

Planteó que frente al problema coyuntural de la construcción, que padece un parate de dimensiones pocas veces vistas, el financiamiento de nuevas casas generaría fuentes de trabajo en la construcción, que en marzo fue el sector que más empleo perdió, remarcó. “Cayó más que la industria”, dijo.

Además, remarcó que en los últimos meses hubo un fuerte incremento en los costos de la construcción en Neuquén, a la vez que consideró que el parate va a impactar para que se reacomoden a esos costos de forma de que la actividad encuentre un equilibrio.

Luego graficó el incremento en dólares de los costos: En octubre del año pasado con un dólar de 1000 el costo, de acuerdo a la Cámara Argentina de la Construcción, estaba en $631 mil el metro cuadrado. En marzo, el dólar sigue a mil y los costos de la construcción tuvieron fuertes aumentos

Formato UVA

Sólo el uno por ciento de los deudores de créditos otorgados con la modalidad UVA tuvieron problemas de pago, afirmó Reybet para relativizar el descontento con las condiciones del formato crediticio, que es muy cuestionado por algunos sectores debido a su voracidad para incrementar los montos de las cuotas como del capital adeudado.

"Puede ser que haya dejado de pagar alguien que se quedó sin trabajo o que perdió mucho en sus ingresos, pero la morosidad es muy baja", sostuvo el vicepresidente del Colegio de Martilleros de Neuquén.

Explicó que por un crédito de cien millones de pesos, que son cien mil dólares aproximadamente, la cuota rondararía entre 400 y 500 mil pesos mensuales, que "es lo que cuesta el alquiler de un departamento de un dormitorio en el centro", comparó.

Para los créditos hipotecarios que están lanzando los bancos, cada uno definió condiciones distintas. "Habrá que ver el impacto de las condiciones de cada banco", advirtió Reybet, para quien la indexación mediante el índice UVA no es tan mala como la presentan sus detractores, principalmente entre los endeudados por el método que introdujo en el sistema el gobierno de Mauricio Macri.

Los testimonios de los deudores unidos contra los UVA son contradictorios con la sentencia del vicepresidente del Colegio de Martilleros. Florencia Figarra, integrante al grupo Hipotecados UVA, contó que pidió menos de seis millones de pesos y ahora debe $150 millones con las cuotas al día.

“Nosotros solicitamos 5.570.000 pesos en octubre del 2018, la cuota inicial fue de 50.000 pesos, hoy debemos más de 150 millones de pesos y la cuota está en 1.600.000 millones de pesos”, resumió sobre los efectos de la indexación UVA sobre los créditos.

La encuesta en caliente

Una encuesta realizada a 23 agentes inmobiliarios de la ciudad de Neuquén determinó que el anuncio de los créditos que hizo el Banco Hipotecario, y al que luego se sumaron otras dos entidades bancarias, podría repercutir con más demanda y precios más altos para las propiedades de Neuquén capital. La mayoría de los encuestados cree que la oferta de créditos hipotecarios aumentará la demanda de inmuebles.

Las propiedades más demandadas serán casas o dúplex y departamentos de 2 dormitorios, con un rango de precios entre USD 100,000 y USD 150,000, mientras que otras opciones, como los terrenos para construir o inmuebles para inversión en pozo no serán tan codiciados en el mercado neuquino.