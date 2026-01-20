Caviahue: tras el grave incendio de 2024, ponen a punto establecimientos educativos

El siniestro afectó el edificio de una escuela primaria. El gobierno terminó todas las obras pendientes y se amplió la oferta en la localidad.

En el edificio que se incendió en Caviahue, funciona la Escuela Primaria 164 y el CPEM 74.

El 23 de junio de 2024 fue un punto de inflexión para la comunidad de Caviahue . Un incendio que generó severos daños en el edificio de la Escuela Primaria 164 , reveló dos grandes problemáticas: en primer lugar, puso en crisis la educación pública en esa localidad, ya que en ese edificio funcionaban, además, el nivel Inicial, el CPEM 74 y un anexo comercial nocturno en contraturno. También dejó en evidencia el grave déficit en infraestructura que existía en la provincia y que ascendía a 4.000 millones de dólares cuando asumió el gobernador Rolando Figueroa , quien puso en marcha un amplio programa de obras para revertir la situación.

Los cambios comenzaron en diciembre de 2023, ni bien asumió la actual gestión de gobierno.

Aquel siniestro generó una respuesta inmediata. Rápidamente y para no perder días de clases, el Ejecutivo avanzó en la remodelación de las instalaciones del hotel del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) y garantizó el ciclo lectivo de los niveles Primario y Secundario.

En paralelo, se avanzó en la inspección del edificio incendiado y luego se puso en marcha el proyecto para su reparación.

En enero de 2025 se concretó la apertura de sobres para la licitación de las refacciones de la escuela primaria. Esta obra tiene actualmente un importante grado de avance y consiste, básicamente, en la ampliación de una superficie de 264 metros cuadrados, remodelación de 1.281 metros cuadrados, demolición total de 40 metros cuadrados y demolición parcial de 1.281 metros cuadrados.

Finalización de obra

Por otro lado, se renegoció el contrato para la finalización del edificio propio del CPEM 74, cuyas obras estaban paralizada desde 2023. Esta escuela fue inaugurada el 23 de mayo de 2025; y el 31 de mayo festejó sus 26 años, por primera vez, con edificio propio.

Este establecimiento brinda la orientación de bachiller con especialidad en Servicios Turísticos; en horario nocturno funciona para adultos y cuenta con una matrícula de 88 estudiantes.

Respecto del nivel inicial, que compartía las instalaciones del establecimiento educativo incendiado, se transformará en la primera Escuela Infantil Rural N° 92 con funcionamiento en el mismo predio de la escuela primaria, pero con su propio edificio que es parte de las reformas que se encuentran en ejecución. En 2025 la matrícula del nivel Inicial fue de 44 estudiantes, con salas de 3, 4 y 5 años.

“El plan de austeridad y reordenamiento de las cuentas públicas, implementado por el gobierno provincial, permitió asignar los recursos necesarios para dar una respuesta rápida y efectiva a la comunidad de Caviahue”, se indicó desde el Ejecutivo. “Durante muchos años en la localidad hubo un solo edificio para dar respuesta a tres instituciones de distintos niveles educativos”, se añadió.

En ejecución

Actualmente se están ejecutando 85.000 metros cuadrados de infraestructura educativa, con 60 mil metros cuadrados destinados a escuelas técnicas.

A esto se suman que, al inicio de la gestión, el sistema educativo contaba con 700 tráileres para complementar establecimientos que habían quedado excedidos en su matrícula o directamente habían surgido en dichos dispositivos. Esa cifra se logró disminuir a 569 tráileres y continuará reduciéndose en la medida en que se vayan inaugurando nuevas obras y ampliaciones que están actualmente en ejecución.

“Todas estas medidas no sólo representan un ahorro de recursos provinciales, sino que contribuyen a que la tarea educativa se desarrolle en mejores condiciones, garantizando un adecuado proceso de formación de niños, niñas, jóvenes y adultos”, se señaló desde el gobierno provincial.