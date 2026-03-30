Centenario: una rueda salió despedida en plena carrera del TC y terminó a metros de la gente

Gran susto se llevaron vecinos que fueron a ver la carrera. El hecho ocurrió fuera del autódromo durante la carrera en el autódromo neuquino.

La rueda que se salió de un auto del TC en Centenario impactó a centímetros de vecinos.

La tercera fecha del Turismo Carretera en Centenario 2026 dejó una escena que nada tiene que ver con el espectáculo aunque sí con el riesgo.

El público disfrutaba de la competencia que consagró a Agustín Canapino , y al mismo tiempo, una rueda salió despedida de un auto en pista y terminó fuera del circuito, a centímetros de vecinos que caminaban por la zona.

El hecho ocurrió el domingo en inmediaciones del Autódromo Parque Provincia del Neuquén , específicamente cerca del acceso. La imagen -una rueda completa sobre el suelo de ripio, a metros de personas- fue el resumen de una situación que no tuvo heridos por cuestión de centímetros.

De acuerdo a los primeros indicios y según publicó Centenario Digital, el neumático se desprendió en plena competencia y, tras superar los límites del circuito, terminó en un sector externo al predio.

ON - Turismo Carretera Domingo (35) El TC se vivió en Centenario a todo furor el fin de semana. Omar Novoa

La situación generó alarma inmediata entre quienes se encontraban en el lugar que ya han ocurrido en el pasado este tipo de incidentes. en los márgenes de seguridad que rodean este tipo de eventos de alta velocidad.

TC en Centenario: un incidente que podría ser penalizado

El incidente se produce apenas días después de que la Asociación Corredores Turismo Carretera anunciara un endurecimiento de su régimen disciplinario. Las nuevas disposiciones incluyen multas de hasta 10 millones de pesos para equipos que incumplan normas de seguridad, además de sanciones deportivas más severas en caso de reincidencia.

En ese paquete de medidas, uno de los puntos es el sistema de tuerca central, fundamental en la sujeción de las ruedas. La entidad había informado mayores controles técnicos, con fiscalización más estricta sobre piezas homologadas, herramientas y procedimientos de montaje.

Rueda TC Centenario (1) La rueda que voló en el TC de Centenario.

Sin embargo, lo ocurrido en Centenario parece que no se ajusta a las normas que se quieren implementar. ¿Alcanzan las sanciones y controles cuando el riesgo de una rueda ya cruzó el alambrado?

Si bien el el automovilismo siempre convivió con el peligro, esta vez el riesgo se salió fuera de la pista y llegó a zonas donde no debería estar.

TC, cómo fue la carrera en Centenario

El gran protagonista fue Agustín Canapino, que se llevó la victoria con el Chevrolet Camaro en una carrera que se le había presentado cuesta arriba durante buena parte del fin de semana. El arrecifeño capitalizó cada oportunidad en una final accidentada y logró quedarse con el triunfo en un circuito donde el año pasado no se había podido correr por el viento. Esta vez, con condiciones más favorables, pudo completar la tarea y convertirse en el primer piloto en repetir victoria en este escenario.

Matías Rossi había sido el gran dominador del fin de semana. Tras quedarse con la pole el sábado y ganar la serie más rápida, lideró la final hasta promediar la competencia. Sin embargo, un problema en la dirección lo obligó a abandonar cuando parecía tener todo bajo control, dejando la definición completamente abierta.