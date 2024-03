Cipolletti: Pehuenche recibirá $4 millones por día por la tasa al combustible

Entre los reclamos, los vecinos pidieron al bloque del oficialismo que reconocieran que se trata de un nuevo impuesto, y no de una tasa, ya que no hay ninguna contraprestación del Municipio. El titular de la Cámara de Comercio (CIC), José Luis Bunter, se sumó a las críticas y aseguró que "eso es lo primero que hay que aclarar. Esto es un nuevo impuesto, no una tasa".

Sesión 27Mar24 B.jpg La "tasa" a la carga de combustible fue duramente cuestionada por vecinos. Foto: Anahí Cárdena.

Bunter aseguró que la ordenanza se aprobó sin discusión con la comunidad y cuestionó al Municipio por no analizar el movimiento económico de la ciudad y el sistema que se financiará antes de apurar el cobro del nuevo impuesto. El proyecto se había planteado como una opción posterior a la renegociación del contrato con Pehuenche y finalmente se votó sin avanzar con la licitación.

El dirigente de la Cámara de Industria y Comercio aseguró que la entidad se reunió con referentes de la Cámara de Expendedores de Combustible para analizar las cifras del sector y el impacto que tendrá la "tasa vial". Según aseguró, "el año pasado se vendieron 48 millones de litros de combustibles. Si lo trasladamos a precios de hoy son 1500 millones de pesos los que recibiría el Municipio", dijo a LU19.

Según la estimación de la CIC, el Municipio recaudará 125 millones de pesos al mes. "Es un colectivo 0km por mes, o 4 millones por día. Fue un copiar y pegar de Neuquén, absolutamente inconsulto", criticó el dirigente.

El servicio de Pehuenche, en la mira

Las cifras que estima la CIC a partir de los datos de los expendedores parecen exageradas para un servicio que actualmente tiene frecuencias cada una hora y se reduce aún más durante el receso escolar. La empresa prestadora del servicio recibió un aumento por mes hasta alcanzar uno de los cinco pasajes más caros del país y tendría solo cinco unidades recorriendo la ciudad.

Los incrementos de tarifa se dieron a lo largo del 2023 con mayor frecuencia de lo habitual a raíz de la inflación, que disparó los costos fijos de la empresa. Esa tendencia se aceleró en el primer trimestre de este año porque a la escalada de precios se sumó la quita de subsidios de Nación.

Pehuenche

No llevar el boleto a cifras impagables fue el argumento que esgrimió el oficialismo para defender la "tasa vial". Sin embargo, vecinos, instituciones como la CIC o sectores afectados -como los taxistas-, cuestionan que no se hayan analizado alternativas, ni escuchado opiniones.

"Esto debería suspenderse y llamar a una mesa de trabajo para sacar un número más fino" respecto de las necesidades del sistema de transporte de pasajeros y la forma de financiarlo, concluyó Bunter.

El impacto en las estaciones de servicios

Entre los críticos a la tasa vial que aplicaron Neuquén y Cipolletti se encuentran los dueños de estaciones de servicios, quienes serán protagonistas del proceso de financiamiento al transporte sin "comerla, ni beberla", como dice el refrán popular. En el sector cuestionan que no se haya explorado otra solución.

Los estacioneros cobrarán y transferirán el 4,5 por ciento de la tasa vial. Y tendrán que asumir un costo propio porque "toda la carga impositiva la asume" quien vende, que es "la estación de servicios", manifestó Bunter.

"En la cámara de expendedores están preocupados también por la movilidad de los clientes a otras ciudades que puede darse no tanto para ahorrar, sino como protesta", vaticinó el titular de la CIC. El monto total que puede ahorrar un cliente no parece una suma significativa como para salir de Cipolletti solo para cargar nafta, pero muchos valletanos que pasan habitualmente por Fernández Oro, por ejemplo, sí podrían aprovechar. "Oro no puede aplicar una tasa así, porque no tiene transporte de colectivos", detalló Bunter.

La CIC espera que el Municipio escuche los reclamos y frene el impuesto para rediscutir el proyecto. La ordenanza entrará en vigencia tras su publicación en el Boletín Oficial.