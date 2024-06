Claudio Domínguez ratificó que el presentismo es un premio para los que no faltan

El diputado aseguró que este no va contra el derecho a huelga y que no se tocará el salario de ninguna manera.

El autor del proyecto del presentismo docente , el diputado provincial Claudio Domínguez , aseguró que no apuntan contra ningún derecho adquirido por los trabajadores de la Educación , sino que se trata de un premio para quienes no faltan . Además, destacó que en ningún caso se "les tocará el sueldo".

Tras conseguir su aprobación por amplia mayoría en la Legislatura neuquina , Domínguez aseguró que no es "inconstitucional" como plantea ATEN, sino que se trata de un reconocimiento para quienes no tienen más de tres faltas por trimestre. También resaltó que se escuchó a los representantes gremiales en la comisión y se realizaron las modificaciones que sugirieron .

"Ellos decían que el proyecto de ley es inconstitucional porque la Constitución de la provincia de Neuquén, en el artículo 38, prohíbe el trabajo incentivado. Eso no es así, porque dicho artículo tiene distintos incisos y uno de ellos establece las horas de los trabajadores, las horas de descanso que tiene que tener, mientras que otro inciso dice que se prohíbe toda aquella medida tendiente a aumentar el esfuerzo de los trabajadores, como trabajo incentivado. Entonces ahí fue donde fue la discusión para que no se centre una inconstitucionalidad porque está más que claro que no lo era. Entonces se cambió la palabra 'incentivado' por 'adicional'”, explicó el legislador en declaraciones radiales.

ON - Legislatura incentivo docente (11).jpg Los docentes se movilizaron a la Legislatura en contra del proyecto por el presentismo. Omar Novoa

Domínguez detalló que el adicional se otorgará a todos aquellos docentes que no tengan más de tres ausencias por trimestre. "Si tenés una cuarta o quinta con el correspondiente certificado, no cobras el adicional, pero nadie te va a tocar el sueldo obviamente. El adicional es un plus, un premio para el que no falta", recalcó.

No obstante, aclaró que en caso de realizar un paro, solo se perderá el presentismo si las tres faltas fueron por esto, de hacer paro hasta dos veces en el trimestre continuará pudiendo acceder a este plus. A pesar de esto, aseguró que la idea no es ir contra el derecho a huelga: "El gremio dice que lo que se establece en el presentismo es que la gente no vaya al paro y en todos los gremios donde hay presentismo hay paro, un ejemplo de ello es el Petrolero, Comercio o el Bancario".

Además, aseguró que se le está "errando al concepto porque no estamos atacando a aquella persona que falta, sino que estamos entregando un reconocimiento a aquella persona que no falta". "Estamos entregando un adicional para aquel docente que falte menos de 3 veces en un trimestre tenga un 15% más, no estamos discutiendo de por qué faltó una persona. Estamos desviando la conversación y el foco", observó.

ON - Legislatura incentivo docente (8).jpg El proyecto se aprobó por amplia mayoría. Omar Novoa

ATEN estuvo presente en la comisión

"El gremio docente dijo que no fueron escuchados y eso no es cierto, pudieron expresarse una hora y media. Ellos dicen que por qué no les preguntamos nada y si no se les preguntó fue porque su exposición fue clara, pero además se tomó muchas de las sugerencias que hicieron", aseguró Domínguez.

A esto sumó: "No hubo consenso con una de las propuestas que yo hice, así que se eliminó esa parte y quedo únicamente presentismo. Con esto no se soluciona ni el problema del ausentismo, ni estamos en contra de la huelga, solamente es un premio para el que no falta".