Colecta solidaria: necesitan un millón y medio de pesos para los audífonos de un niño

Clarisa Roldán, la mamá, dijo que "con el dinero de la asignación no puedo hacer nada, son solo 30 mil pesos", aclaró la mujer a LMNeuquén.

"Así que comencé una colecta solidaria porque sabía que la gente me iba a ayudar. Y así lo está haciendo, recibimos mucha ayuda, pero nos falta mucha más", contó esperanzada la mamá del pequeño.

Ulises. Senillosa. audífonos Colecta solidaria. Ulises necesita ayuda para comprar sus audífonos.

Ulises es alumno de tercer grado de la Escuela 268 de Senillosa y también de la Escuela Especial 21 de esa ciudad. Lleva adelante una trayectoria compartida en ambas instituciones y en todos lados es más que querido por su humildad y compañerismo.

Roldán hizo las averiguaciones en diferentes ortopedias de Neuquén pero no consiguió ese audífono especial, fue recién con la ayuda de una fonoaudióloga de la escuela que dio con una ortopedia en Buenos Aires donde le pasaron el presupuesto de 1.532.720 pesos. "Me dijeron que ese precio se mantiene hasta fin de mes, después no se sabe", aclaró la mujer.

CVU para colaborar con Ulisce: 0000007900204313144024, Alias: roldanclarisa61.uala. La cuenta está a nombre de Arias Sebastián.

ulises El presupuesto de los audífonos.

Colecta solidaria para Ulises

Verónica Palavecino, maestra de Ulises en la Escuela 268 de Senillosa, contó a LMN que "el caso de Ulises refleja la vulneración de derechos". Relató que "todo lo que se logró para él fue producto de mucha lucha junto con la familia, con su mamá. Fue clave para lograr que le tramitaran el certificado de discapacidad, para que pudiera hacerse los estudios, generalmente en el privado. Conseguimos plata pagando entre docentes, e hicimos diferentes actividades para eso", explicó la docente.

"Ulises es un estudiante muy afectuoso y cariñoso. Siempre disfruta de vincularse con sus pares, y así logró una pertenencia en la escuela. Todo el mundo lo conoce en esta escuela y en la otra. Así que esperamos que sean muchos los que puedan ayudar", aseguró.

colecta para Ulises Colecta para Ulises. Gentileza.

La docente destacó la importancia de cumplir con una "verdadera inclusión". "La situación de Ulises y su vulneración de derechos dan cuenta de que en muchos casos la inclusión es solo un discurso", afirmó.

La maestra explicó además que la comunicación que logró Ulises es a través del lenguaje de señas únicamente por la falta de los audífonos.