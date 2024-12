Comedores realizarán una olla popular en Plottier: ofrecerán comida gratis a quienes más lo necesiten

Oscar, uno de los referentes de este movimiento social, explicó que la iniciativa no solo busca brindar un plato de comida a quienes lo necesitan, sino también generar conciencia sobre la difícil situación que atraviesan miles de familias en Plottier, la segunda ciudad más poblada de la provincia de Neuquén. “Venimos trabajando desde diciembre, no solo observando, sino también expresando y alertando a los vecinos y autoridades sobre el recrudecimiento de las cuestiones sociales. Uno de los ejes principales es el alimentario, y hemos estado trabajando para paliar la crisis que atraviesa mucha gente”, detalló Oscar en diálogo con LMNeuquén .

Plottier no escapa a la tendencia de empobrecimiento que afecta a gran parte del país. Aunque no existen estadísticas exactas, se estima que entre el 17% y el 20% de la población de la ciudad se encuentra por debajo del umbral de pobreza , lo que representa a más de 15.000 personas. Este porcentaje, según los movimientos sociales, marcaría el nivel más alto de pobreza en la historia de la ciudad. Muchos de los afectados son familias que antes tenían empleos informales o trabajos temporales, pero que en el último tiempo se han visto empobrecidas por la falta de oportunidades y la creciente precarización laboral.

Solidaridad comedor Ruca Antu (1).jpg

Oscar señaló que los comedores populares han sido una respuesta ante la falta de una política alimentaria efectiva por parte del gobierno provincial. “Sí, hay algo de ayuda gubernamental, pero la política alimentaria no responde a las necesidades reales de la gente. Los comedores están trabajando con lo que tienen y buscando por todos lados para completar lo que les falta”, afirmó.

Esta situación ha sido el motor detrás de la organización de la olla popular de este sábado, en la que se ofrecerá una comida gratuita a quienes más lo necesiten.

La olla popular de este sábado: un acto de solidaridad y concientización

La actividad que se llevará a cabo este sábado en la plazoleta del barrio Don Antonio, será una muestra de solidaridad entre los comedores y los vecinos, por lo que desde las 12 del mediodía, se cocinará una gran olla popular para ofrecer a quienes asisten regularmente a estos comedores. El objetivo es ofrecer una cuarta ayuda alimenticia, ya que cocinan tres veces a la semana.

“Sabemos que con la finalización de las clases, muchos chicos no van a recibir más desayuno ni merienda en la escuela, y eso complica mucho la situación en los hogares. Por eso, queremos hacer esta comida para que las familias se puedan reunir, conversar sobre la situación que todos conocemos, pero también para generar esperanza y que la gente sepa que no está sola”, expresó Oscar.

Comedor Quimei (13).jpg Claudio Espinoza

Si bien los comedores populares de Plottier han estado trabajando arduamente para asistir a las familias en situación de vulnerabilidad, aseguran que cualquier ayuda es bienvenida. La colaboración de la comunidad es fundamental, especialmente para poder continuar con este tipo de actividades. “Ojalá que la gente pueda colaborar, ya sea con donaciones para cocinar o con su tiempo para ayudar a preparar la comida", indicó. Quienes deseen ayudar, pueden contactarse al 299 5388988 para coordinar.

Además de los insumos para la olla popular, los organizadores han destacado que una de las barreras más grandes es el estigma asociado a la pobreza. Muchas personas, por vergüenza, no se atreven a acercarse a los comedores populares. “Hay gente que no come para poder pagar los servicios, y hay muchos que no vienen a los comedores porque les da vergüenza pedir ayuda. Incluso hay quienes mandan a los chicos para no sentirse tan expuestos”, contó Oscar.

La necesidad de una respuesta urgente

La olla popular del sábado no será la solución definitiva, pero es una respuesta inmediata ante una crisis que no da tregua. En Plottier, como en muchas otras ciudades del país, las familias continúan luchando con la pobreza y la precariedad. Los comedores populares han sido un pilar fundamental para muchas de ellas, pero las necesidades siguen siendo vastas y las respuestas gubernamentales insuficientes.

SFP Comedor de Barrio de Pie en Toma Pacifica (12).JPG

Oscar resaltó que, aunque esta actividad es importante, la situación sigue siendo crítica. “Es solo una comida más, pero la realidad sigue igual. Hay muchos factores que influyen en esta pobreza extrema, pero a veces lo más duro es que las personas no se animan a pedir ayuda. La vergüenza y el miedo a ser estigmatizados son barreras muy fuertes”, reflexionó.

La olla popular del sábado será también un llamado de atención a las autoridades y la comunidad para que la pobreza en Plottier, y en muchas otras ciudades del país, deje de ser un tema invisible. Mientras tanto, los comedores seguirán trabajando incansablemente para garantizar que nadie se quede sin comida, aunque el futuro parece cada vez más incierto.