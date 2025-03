Comerciantes de calle Alberdi denuncian perjuicios por piquetes de Sejun: "Nos impiden trabajar normalmente"

Sejun protesta en el TSJ 03.jpg Claudio Espinoza

“No estamos muy bien, porque ayer (miércoles) nuevamente la gente de Sejun, como todos los miércoles, nos cortó la calle y nos perjudicó bastante. Para nosotros realmente es un día perdido. Son cuatro miércoles al mes que no podemos trabajar con normalidad. No solo nos afecta a nosotros en esta cuadra, sino también a los comercios de la Galería Jardín y otras tiendas cercanas”, explicó Fernanda.

La comerciante hizo hincapié en la situación económica que atraviesan los locales del sector. “En diciembre tuvimos aumentos de alquiler. En enero y febrero bajan las ventas porque la gente está de vacaciones, y ahora que en marzo queremos retomar normalmente, volvemos a enfrentarnos a este problema. Ayer, por ejemplo, fue uno de los primeros días de pago y podríamos haber vendido bien, pero solo tuve dos clientes en toda la mañana. A la tarde, cuando se fueron los manifestantes, tuvimos que empezar de cero, pero ya no hay la misma cantidad de gente circulando”, agregó.

Fernanda resaltó que este conflicto no solo afecta a los comerciantes, sino a todos los vecinos de la zona. “No podemos tener una mañana de ventas normal y eso nos perjudica cuando llega el momento de hacer los pagos”.

COMERCIANTES DE CALLE ALBERDI SE QUEJAN DE LOS CORTES DE CALLES - (1).JPG Claudio Espinoza

Según Fernanda, los comerciantes han intentado comunicarse con los representantes de Sejun y han realizado múltiples denuncias con el abogado Maximiliano Gómez. “No solamente hemos hablado con ellos, sino que también hemos hecho denuncias, presentado notas firmadas y manifestado nuestro reclamo en la vereda”, detalló.

Uno de los aspectos más frustrantes para los comerciantes es la dificultad de que su reclamo sea atendido. “Nos han dicho que vayamos a hablar con los representantes del Tribunal Superior de Justicia para que nos solucionen el problema y así ellos levanten el corte, pero no me parece que nosotros tengamos que hacer eso. Estamos reclamando que liberen las veredas y la calle, porque todo el mundo tiene derecho a circular con normalidad. Sin embargo, vienen y se sientan en nuestras vidrieras, cubren los locales con banderas y no dejan que los clientes puedan ver los negocios”, señaló.

El abogado Maximiliano Gómez, quien representa a varios comerciantes afectados, explicó que en diciembre del año pasado presentaron una serie de denuncias ante la justicia para frenar los cortes. “Llegamos a presentar 15 denuncias en el Ministerio Público Fiscal, solicitando que se actuara con celeridad. Lo que ocurre acá es un delito en flagrancia, ya que el hecho se está cometiendo a la vista de todos. Por eso, pedimos el desalojo inmediato de la calle”, explicó Gómez.

COMERCIANTES DE CALLE ALBERDI SE QUEJAN DE LOS CORTES DE CALLES - (6).JPG

Según el abogado, en su momento lograron una respuesta favorable. “En diciembre, la justicia ordenó el desalojo y los manifestantes tuvieron que abandonar el corte. Sin embargo, nuevamente vemos que Claudio Salazar, secretario general de Sejun, vuelve con esta práctica extorsiva que afecta a los comerciantes, vecinos, colectiveros, taxistas y automovilistas en general”, denunció.

"Vamos a seguir denunciando hasta que se frenen los cortes"

Ante la posibilidad de que las manifestaciones continúen en los próximos miércoles, Gómez adelantó que los comerciantes no se quedarán de brazos cruzados. “Vamos a seguir presentando pruebas documentales y testimonios sobre los perjuicios que sufren los comerciantes. Además, los proveedores no pueden acercarse por los cortes y eso también impacta en las ventas”, afirmó.

Por otro lado, señaló que utilizarán todos los medios de comunicación posibles para visibilizar el problema y exigir una solución definitiva. “Vamos a seguir insistiendo en que la justicia actúe con rapidez para que se ponga fin a estas interrupciones que afectan a tanta gente”, concluyó.

SEJUN - JUCIALES PROTESTA EN EL TSJ (10).JPG

Mientras tanto, los comerciantes de la calle Alberdi continúan en la incertidumbre, enfrentando cada miércoles como un día de ventas perdido, sin respuestas concretas por parte de las autoridades ni del sindicato que lidera las manifestaciones.