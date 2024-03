Comerciantes de Neuquén se enfrentan a una tormenta perfecta

El presidente de Acipan , Daniel González , describió un panorama alarmante para los dueños de los negocios. Consideró que de no producirse una mejora en las condiciones del mercado, en los próximos 60 días comenzarán a verse despidos y cierres de comercios.

Los primeros caídos son los dueños que no tenían espaldas para aguantar un cimbronazo de la magnitud del presente. La mayoría soportó con ahorros en dólares los últimos dos meses. La actividad económica creció el año pasado, hasta diciembre, cuando empezó a destellar la luz de alarma en el sector comercial por el comportamiento de la demanda tras la devaluación del dólar oficial superior al ciento por ciento, que llevó la inflación al 25% mensual.

González opinó que en el plan que ejecuta el presidente Javier Milei están las causales principales de la hecatombe en la coyuntura económica, pero las medidas eran "necesarias para normalizar la macroeconomía". El dirigente no perdió la confianza en una recuperación inmediata de la actividad por efecto de las medidas que determinaron la tormenta perfecta.

"Las variables macroeconómicas indican cosas positivas: aumentaron 9 mil millones de dólares las reservas del Banco Central, que el dólar se mantenga estable con la inflación que hay, que va bajando del 25% al 20% y al 15% y así progresivamente da un poco de esperanza. El pensamiento es que tenemos que aguantar unos meses", advirtió.

"Los comerciantes que no tenían ahorros están cerrando, son los locales que se empiezan a ver cerrados. Los que tenían ahorros están aguantando con eso, venden los dólares, por eso cae el precio de los dólares financieros", remarcó el empresario en una entrevista radial.

Estimó que las ventas se desplomaron entre el 30% y el 40%, mientras todos los costos se dispararon: los precios de los insumos se fueron por las nubes, con la inflación; las paritarias actualizaron salarios sin llegar a empardar la inflación, pero con una incidencia dañina en las cuentas de las pymes, y los precios de los alquileres de los locales subieron a la par de la inflación.

Las expectativas empresariales sobre una recuperación de la actividad en lo inmediato están condicionadas por el efecto que tendrá el tarifazo energético que impondrá el gobierno con el retiro de los subsidios al sector. Si no hay a la par una recuperación rápida de la economía, el impacto del costo de los servicios provocaría hasta la caída de las pymes más débiles de la cadena comercial.

El otro nubarrón que ven en Acipan tapando el horizonte del crecimiento es la presión impositiva. Los empresarios están en una cruzada contra la imposición de nuevos tributos y la inflación en las alícuotas de los que existen. Aunque admitió González que la provincia y el municipio van a aumentar la presión impositiva para recaudar lo que pierden por el recorte de la Nación.

González lamentó que las agendas oficiales no consideran a las pymes. "No existimos", dijo el dirigente y agregó: "Estuve escuchando los discursos de aperturas de sesiones en la nación, la provincia y el municipio: las pymes no existimos, vendríamos siendo unos pagadores de impuestos nada más".

El líder de la cámara de los empresarios de la ciudad se quejó por la inexistencia de un proyecto para el sector privado y preguntó "¿Cómo vamos a generar empleo si no es con la actividad privada?".