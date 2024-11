Cómo actuar cuándo una ambulancia viene con las sirenas encendidas: lo que tenés que saber

Accidente Ambulancia Avenida Argentina y Leloir (7).JPG Todos los ocupantes de la ambulancia debieron ser internados, al igual que el conductor de la camioneta. Claudio Espinoza

A esto sumó que "después no podés seguir a la ambulancia, como dice la ley, cosa que muchas veces pasa, como nosotros cruzamos en rojo, algunos aprovechan la situación y pasan pegados".

Cómo actúan los conductores de ambulancias durante un Código Rojo

"Hay cuatro puntos fundamentales en el vehículo en emergencia, por una parte, la ley 24.449 dice que nosotros debemos respetar las normas de tránsito como cualquier otro rodado, salvo excepciones. El Código Rojo es la gran excepción, este implica que nosotros podemos transgredir las normas, algunas, no todos, pero por ejemplo, semáforo en rojo o el estacionamiento, pero siempre sin generar un mal mayor", explicó Colos.

A esto sumó: "Nosotros podemos cruzar semáforos en rojo, pero siempre debemos cruzarlo con mucha más prudencia de como veníamos, siempre tenemos que frenar un poquito, la marcha, un poquito".

Impresionante choque y vuelco de una ambulancia en pleno centro.mp4

No obstante, destacaron que una ambulancia circulando no significa que esté en emergencia, para que esto sea así, la persona dentro debe tener riesgo de vida. "Tenemos que actuar en promedio en 10 minutos porque esa persona puede perder la vida, por eso llevamos todas las señales prendidas. Las balizas encendidas y las sirenas encendidas, define que una ambulancia está en emergencia", indicó Ortiz Luna.

"Cuando se llega a una intersección, la posibilidad de que venga una ambulancia en emergencia es alta, por eso cada uno de los conductores cuando llega a una intersección, independientemente si el semáforo este en verde o no para él tiene que detener la marcha a cero, no el vehículo de emergencia, pero intentar disminuirla lo máximo posible y ver que no se corra otro riesgo", dijo la doctora.

Cómo deben actuar los conductores ante una ambulancia en Código Rojo

Ortiz Luna precisó: "Si estamos en la ciudad y detectamos que un vehículo de emergencia viene circulando, tengo que correrme a la derecha y detener la marcha. Si vamos en una autovía o en una ruta no detenemos la marcha, tratamos de corrernos hacia la derecha, si el carril nos los permite o hacia la izquierda y seguir la marcha, pero a menor velocidad sin entorpecer la circulación, dejar que pase la ambulancia y luego retomar el tránsito".

Accidente Ambulancia Avenida Argentina y Leloir (3).JPG Claudio Espinoza

Además, los especialistas contaron que en más de una ocasión los automovilistas no ceden el paso y en determinadas circunstancias se enojan y recriminan cuando esto ocurre. "Muchas veces es terrible como no nos permiten avanzar, yo no sé si no nos escuchan, aunque las señales sonoras nuestras son altas, muchas veces tenemos que andar 'empujándolos', como digo yo para que se corran, teniendo lugar para orillarse a la derecha siguen ahí su marcha o su vida como si nunca fuera a pasarles algo o como si nunca fueran a necesitar un vehículo en emergencia", analizó el conductor de ambulancias.

"Yo creo que es uno de los problemas, la música muy fuerte en el auto, entonces no escuchas la sirena, si vas prestando atención al celular no vas a prestar atención a la sirena y el riesgo es muy grande", observó. Análisis con el que Ortiz Luna estuvo de acuerdo y sumó que "hay algunas corrientes que dicen que el uso del celular por unos segundos equivale a estar con el consumo de alcohol de casi cuatro vasos de cerveza".

Como última indicación dijo: "La gente tiene que saber que tiene que cederle el paso, esto es muy básico, no se discute. Lo que tiene que hacer la gente es poner más atención cuando va manejando, escuchar para ver si viene una sirena encendida o no, puede ser de Bomberos, Policía o Ambulancias, a cualquier sirena hay que cederle el paso porque cualquiera de esos vehículos de emergencia va a tratar de salvar una vida, hay que ser más consciente de eso. La sirena implica ir a salvar una vida. Yo tuve inclusive un problema en el Castro Rendón que me siguió un automovilista porque yo cruce en rojo y no le permití cruzar a él, entonces a ver, a la ambulancia hay que cederle el paso y es muy simple, es detener la marcha y orillarse a la derecha".

Micaela, ciclista atropellada.jpg Micaela Blanco fue atropellada dos veces el sábado por la mañana. Por un conductor imprudente y luego de ser trasladada en una ambulancia.

Sobre las excusas que ponen algunos conductores de que colocan las sirenas para poder cruzar los semáforos en rojo, Ortiz Luna garantizó que "siempre que estamos con las sirenas y las balizas encendidas y que vamos a alta circulación, vamos a ayudar a alguien, estamos ante una persona que está sufriendo". "Hay muchos rumores en relación con esto, que prenden la sirena para pasar en rojo, pero no, si escuchan una sirena y ven que venimos en un vehículo de emergencia es porque algo paso, alguien está sufriendo y tenemos que llegar, así que esperemos que este hecho tan lamentable nos ayude a abrir los ojos", concluyó.