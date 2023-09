¿Cómo sigue la investigación del fatal incendio en Don Bosco II?

"Es muy raro todo esto. El vecino de al lado, apenas vio el fuego, golpeó la puerta de la casa. Abrió y gritó, pero no salió nadie. Por eso pensamos que no había nadie adentro. Después que controlaron el fuego sacaron los cuerpos de los chicos", contó Daiana, una vecina. "Estamos todos sorprendidos porque cuando le hacían RCP a la chica, ellos estaban a un costado, como a tres metros, ni la miraban", acotó Facundo, su pareja.

SFP Municipalidad Limpian casa del incendio en Don Bosco II Haspert (9).JPG Sebastian Fariña Petersen

Por su parte, Víctor, el vecino que intentó ver si alguien se encontraba en el interior de la casa, expresó: "Estaba todo prendido fuego cuando el pastor llegó caminando con su señora. Se quedó mirando donde yo estaba parado. Ya habían llegado los bomberos y no había otra cosa que hacer. Le dije 'se te está prendiendo fuego tu casa'. Él venía con dos palos de leña y me contestó: 'Acá traigo más leña por si hace falta'", Y me preguntó si había alguien en la casa ¡Cómo iba a saber yo eso si no vivo ahí!", exclamó citando las palabras que lo dejaron completamente desencajado.

"Cuando sacaron a los chicos, ahí estaban parados, mirándolos nomás. Gente fría, no sé. Empezaron a orar. Una vecina se acercó a gritarles porque solo miraban. Yo no sé que pensar, como vecino tendría que preocuparme por algo y lo único que puedo pensar es que fue algo intencional. Lo que más me duele es que vieran al hijo embolsado y no tuvieran corazón de ir a abrazarlo, no sé, dale un aliento, decir algo", señaló acongojado.

SFP Municipalidad Limpian casa del incendio en Don Bosco II Haspert (8).JPG Sebastian Fariña Petersen

Otra vecina manifestó que no quiere que el pastor regrese a su vivienda ya que tiene miedo. "No lo quiero acá cerca. Va a ser un peligro para mí también. Si pasó esto, puede pasar cualquier cosa", sostuvo mirando el tanque de su casa destruido que fue tomado por el fuego. "Una señora contó que sintió que el hombre dijo: 'te voy a prender fuego hdp... '. Ella no sabe a quién...", esgrimió dando cuenta de una amenaza que habría tenido lugar horas antes del siniestro.

Por otro lado, es relevante recordar que según confirmó el Municipio, al pastor se le había labrado dos actas por obstrucción de residuos en la vereda, derivadas de las denuncias de los vecinos a través de la línea 147. En diálogo con LMN, Haspert precisó que las actas datan del 27 de enero y el 21 de abril pasado y señaló que la situación se regularizó. "El propietario cumplió con la limpieza. Nos pidió un plazo de dos días cuando nos acercamos, y cumplió", aseveró.

De momento, las pericias preliminares de Bomberos confirmaron que el fuego se inició desde el exterior de la vivienda y no fue ocasionado por un desperfecto. "Se originó presuntamente a raíz de la aplicación de una fuente de ignición (fósforos, encendedor, colilla de cigarrillo) sobre los materiales textiles constitutivos de un sillón, el cual ofició como primer combustible y que se propagó al resto de los materiales combustibles presentes", se precisó en un informe, difundido el jueves pasado por la Fiscalía. De esta forma, se destartó que el inicio del fuego haya sido "dentro de la vivienda" y que haya derivado de "un desperfecto eléctrico".

SFP Municipalidad Limpian casa del incendio en Don Bosco II Haspert (2).JPG Sebastian Fariña Petersen

En tanto, el informe preliminar de la autopsia realizada sobre el cuerpo de Milagros Pelliza, la joven de 17 años que murió durante le siniestro, indicó que murió producto de la intoxicación por inhalación de monóxido de carbono y humo. Su hermano, Enrique, falleció días después ser internado en el Hospital Castro Rendón con un cuadro neurológico grave e irreversible.

El Ministerio Público Fiscal sigue avanzando en la investigación del hecho con la recolección de testimonios de vecinos del lugar y el análisis de cámaras de seguridad de la zona. En las próximas horas se conocerá los estudios definitivos de bomberos y la autopsia.