Cómo sigue la situación del polémico bazar chino denunciado por explotación

Desde la Dirección de Fiscalización y Multas de la Provincia informaron respecto al avance del controversial caso.

Hubo avances en el caso del polémico bazar chino que causó furor en el bajo neuquino. Lo último que se supo fue que se estaba tramitando un sumario tras una serie de graves irregularidades detectadas a mediados de diciembre.

Al respecto, la directora provincial de Fiscalización y Multas, Olivia Genovesi, declaró que antes de llegar a la instancia de la multa, hubo un cambio.

"Finalmente, regularizaron todas las observaciones que se realizaron en el lugar, declararon a todos los trabajadores y establecieron turnos de trabajo", afirmó Genovesi en diálogo con LU5 .

En ese entonces, se había difundido que el bazar contaba con un solo baño para 24 personas, además de otras deficiencias edilicias; trabajadores en negro y jornadas de trabajo de hasta 15 horas diarias.

¿Qué tiene que pasar para que se haga una multa?

Respecto al proceso de infracción tras una inspección que detecte irregularidades, detalló que los denunciados "tienen dos instancias de derecho de defensa. La primera es presentarse acá en la subsecretaría de trabajo y tratar de disuadir esa falta presentando las altas tempranas, recibos de sueldo, planillas horarias y la segunda instancia es la instancia sumarial, que es donde se los vuelve a citar para darle su segunda instancia de derecho a defenderse", explicó .

Genovesi dijo que "como subsecretaría de trabajo nosotros como ente controlador no queremos llegar a una multa. O sea, la multa es la última instancia. La razón social o el empleador tiene dos instancias de derecho de defensa dentro de nuestro organismo donde puede desvirtuar esas faltas y finalmente blanquear al trabajador".

La razón por la que no se había llegado a la instancia de la multa es porque "finalmente terminaron dando de alta los libros de higiene y seguridad y los libros de registro del personal, como así también las altas tempranas de los trabajadores".

Cómo denunciar

Para denunciar irregularidades, ya sea respecto a condiciones edilicias o contractuales hay "varios caminos", según indicó la directora provincial. "Uno es acercarse a la subsecretaría de trabajo, que está ubicada en la calle Buenos Aires al 333. A partir de las 7 de la mañana ya está atendiendo a al público del área de reclamos laborales. En caso de no poder acercarse, también se puede hacer a través de la página del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano".

Respecto a la vía electrónica, Genovesi explicó que en la página "hay una ventanilla electrónica donde se hace un simple click y de acuerdo a lo que vos quieras denunciar es donde ingresás. Puede ser policía de trabajo, que es todo lo que tiene que ver con la cuestión laboral e irregularidades de falta de pago y demás; o higiene y seguridad, que tiene que ver con las condiciones edilicias".

"Ahí en cualquiera de los dos botones o el link pueden completar la planilla, mandarla a la casilla electrónica o al número de teléfono que aparece como dato al pie del formulario", terminó de explicar la funcionaria.

Expresó que las denuncias son totalmente anónimas, "no hace falta que la persona se identifique", dijo.

Las denuncias más comunes

Consultada por las denuncias más comunes que reciben, Genovesi afirmó que "nosotros recibimos denuncias de todos los rubros, tanto obra, construcción, agro e ingresan muchas de comercio también. Es variado, digamos, el ingreso de denuncia en cuanto a lo que estamos hablando de vulnerabilidad de derechos laborales".

"Con el tema de falta de pago y reclamos laborales trabajamos todos los días", afirmó. Agregó, además, que es habitual recibir denuncias por irregularidades en las condiciones edilicias.