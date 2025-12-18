Está latente la clausura del bazar de tres pisos: sin registros en ARCA y "un baño para 24 personas"

Detectaron trabajadores sin registrar, faltantes básicos y hay un sumario en curso. Si no hay descargo ni documentación, la clausura sigue latente.

La posible clausura del bazar chino de tres pisos ubicado en el Bajo neuquino quedó oficialmente sobre la mesa tras las declaraciones del secretario de Trabajo de la Provincia , Pablo Castillo , quien confirmó una serie de graves irregularidades laborales detectadas durante inspecciones realizadas esta semana.

El bazar abrió un día de la semana pasada y desde entonces está envuelto en la polémica: hay un solo baño para 24 personas (17 manifestaron ser empleados), pero la sociedad no realizó el alta temprana en ARCA . Es decir, directamente trabajo en negro. La información fue confirmada por Provincia y también a través de migraciones de Nación.

En diálogo con Línea Abierta en LU5 , Castillo detalló que el comercio cuenta con entrepisos y descansos donde también se exhibe mercadería y por los que circulan clientes, lo que amplía la preocupación por las condiciones generales del lugar.

inspeccion bazar tres pisos bajo neuquino La inspección al bazar del Bajo neuquino por parte del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral de la provincia de Neuquén.

La licencia comercial, explicó, fue otorgada por la Municipalidad de Neuquén, está a nombre de una sociedad con domicilio en Buenos Aires, cuyos socios son ciudadanos chinos, aunque la encargada visible del local sería argentina.

Clausura al bazar de tres pisos: qué presentaron a ARCA

El funcionario confirmó que el miércoles se labró una infracción formal por una serie de incumplimientos. “No presentaron la nómina de trabajadores, ni horarios, ni documentación laboral. Con esa infracción se inicia un sumario”, explicó.

Ese proceso administrativo funciona como un juicio interno dentro de la Secretaría de Trabajo y otorga plazo hasta el lunes para realizar el descargo correspondiente. ¿Llegarán a realizar el descargo o son horas decisivas a la espera de una inminente clausura?

Si no hay presentación, o si la documentación resulta insuficiente, las sanciones pueden incluir multas elevadas y la clausura del comercio, una posibilidad que Castillo dejó explícitamente abierta. “El hecho de la clausura todavía está latente. Si no presentan todas las condiciones, el lunes es plausible de clausura”, dijo.

Uno de los puntos más sensibles es la falta total de registración laboral. Según Castillo, el lunes se relevaron 19 personas, de las cuales 17 eran trabajadores. Al día siguiente, mediante un control online, se detectaron 24 trabajadores en actividad, ninguno registrado.

“El hecho de la clausura todavía está latente. Si no presentan todas las condiciones, el lunes es plausible de clausura” - Pablo Castillo, secretario de Trabajo de la Provincia de Neuquén. “El hecho de la clausura todavía está latente. Si no presentan todas las condiciones, el lunes es plausible de clausura” - Pablo Castillo, secretario de Trabajo de la Provincia de Neuquén.

“La multa por falta de registración hoy es casi un sueldo por cada trabajador. Y puede duplicarse si persiste el incumplimiento”, advirtió.

Cuántas personas trabajan, y la situación edilicia

Además de lo laboral, también se constataron deficiencias edilicias y de seguridad, como la ausencia de baños adecuados y salidas de emergencia, en un local que permanece lleno de clientes y donde, según se relevó, hay personas que trabajan 12, 14 o hasta 15 horas diarias.

SFP Nuevo bazar calle Sarmiento (24) Largas filas para ingresar al bazar del Bajo neuquino. Éxito y ocaso de un comercio a las pocas horas de la apertura. Sebastián Fariña Petersen

Si bien la habilitación municipal es provisoria, Castillo reconoció que nadie dimensionó el impacto real de la apertura del comercio. “Nos sorprendió muchísimo la cantidad de trabajadores y la situación general. La seguridad del trabajador y del cliente están directamente relacionadas”, señaló.

Hay sumario en marcha y el plazo está corriendo para el "bazar chino de tres pisos" y el próximo lunes será el último día para que pueda regularizar la situación.

Si no hay regularización inmediata, el bazar podría percibir multas millonarias (un sueldo por los 17 trabajadores) y la clausura del local. Es uno de los casos más resonantes de este último año, en materia de incumplimientos laborales.