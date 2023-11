“Me gusta leer porque me involucro mucho con la historia y los personajes. Espero que a todos les guste leer ”, dijo Amelia Toledo Divita , de 11 años y alumna de la Escuela Primaria 313 de San Martín de los Andes, que fue elegida como la niña más lectora de la provincia de Neuquén en el concurso organizado por la Fundación Leer en el marco de la Maratón Nacional de Lectura. Amelia fue elegida junto a otros 23 chicos y chicas, uno de cada provincia, por haber leído la mayor cantidad de libros en un año en su plataforma digital Desafío Leer-El Club.

“Cuando era chiquita mis papás siempre me leían cuentos antes de dormirme”, comentó en diálogo con LMNeuquén la alumna de sexto grado que vive con su familia en el barrio Chacra 28 de la localidad cordillerana. No faltó mucho para que esa rutina que establecieron sus padres se convirtiera en un hábito constante en la pequeña que según aseguró su madre “no para de leer”. “No me acuerdo bien, pero creo que el primer libro que leí fue Caperucita Roja”, acotó.