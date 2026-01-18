Con febrero del 2027 como cita electoral, Gaido apura los procesos políticos por su sucesión

En los próximos 12 meses en la ciudad todo será gestión pública y política. La gran apuesta de Mariano Gaido y Rolando Figueroa.

Febrero de 2027 ya aparece marcado en rojo en el calendario político de la ciudad de Neuquén . Aunque todavía no hay fecha confirmada, todo indica que las elecciones municipales se realizarán el domingo del tercer o cuarto fin de semana de ese mes.

Ese horizonte cercano explica, en buena medida, el ritmo que empieza a tomar la política local y la decisión del intendente Mariano Gaido de acelerar procesos que combinan gestión, estrategia electoral y construcción de sucesión.

Gaido transita el 2026 convencido de que su administración llegará fortalecida . Seis años de gobierno ininterrumpido, una ciudad transformada en términos de infraestructura y un modelo de gestión que logró consolidar apoyo social, especialmente entre los vecinos que identifican la obra pública como motor de desarrollo y mejora en la calidad de vida. No es solo una percepción interna: los números electorales y el clima político así lo reflejan.

Mariano Gaido Mariano Gaido, intendente de la ciudad de Neuquén.

Las buenas migas entre Rolo y Mariano

En ese escenario, el vínculo con el gobernador Rolando Figueroa resulta clave. Las muestras públicas y privadas de valoración hacia la gestión municipal no son casuales. Las reuniones entre ambos, muchas de ellas a solas, hablan de coincidencias estratégicas profundas, pero también de la madurez política necesaria para marcar diferencias cuando aparecen.

Se trata de conversaciones francas, respetuosas y atravesadas por una responsabilidad compartida: gobernar la principal ciudad de la Patagonia en un contexto nacional complejo.

gaido rolo figueroa

Esa misma sintonía se expresa frente al gobierno que encabeza Javier Milei. Provincia y municipio comparten una mirada crítica sobre el impacto de las decisiones nacionales en los territorios, especialmente cuando se trata de financiamiento, obra pública y políticas sociales. En Neuquén capital, esa postura se traduce en una gestión que busca sostener la presencia del Estado local, aun en tiempos de ajuste.

Milei y el visto bueno para invertir en Neuquén capital

Los últimos días del 2025, una versión circuló con fuerza en los ámbitos empresariales más importantes de la capital neuquina. Distintas fuentes consultadas dan cuenta de dos informes técnicos realizados a instancias del gobierno nacional, ubicando a la capital neuquina como uno de los centros urbanos de mayor crecimiento y con mayor potencial para proyectar inversiones.

Del mismo modo destaca la base logística y de servicios desplegada en los últimos años, “aliados fundamentales para cualquier negocio a gran escala que se quiera emprender”.

Las mismas fuentes que citaron parte del informe ubican a una empresa con fuertes lazos con el gobierno de la ciudad y provincia que ha obtenido el visto bueno de organismos nacionales para desarrollar inversiones en el campo de las energías limpias y la tecnología.

Ciudad de Neuquén panoramica -VALIDA 1200-

“Si hoy quisiera, tendría a disposición 400 millones de dólares; a devolver con una tasa preferencial y con un tiempo de gracia más que atractivo”, señalaron.

Mosconi, el primer capítulo del nuevo año

Con el respaldo político del gobernador, Gaido hegemoniza hoy el apoyo mayoritario del electorado capitalino. Ese capital político se alimenta de hechos concretos. La presentación del plan de ensanchamiento de la Avenida Mosconi, realizada ante empresarios y asociaciones intermedias, fue mucho más que un anuncio de obra: funcionó como el puntapié inicial del año político 2026.

No es un detalle menor que tanto el intendente como el gobernador hayan explicitado el objetivo de terminarla para enero o principios de febrero. El cronograma electoral sobrevuela cada decisión.

avenida Mosconi proyecto-3

Pero la Mosconi no es un hecho aislado. Para Gaido, el desafío es profundizar un modelo integral de ciudad. La política social ocupa un lugar central, con la continuidad de programas que acercan soluciones habitacionales, terrenos y mejoras donde más se necesita.

A eso se suma el impulso al nuevo Parque Industrial y la ampliación del Polo Tecnológico, dos ejes pensados para diversificar la matriz productiva y generar empleo de calidad.

Neuquén, modelo de ciudad inteligente

En encuentros recientes con el sector empresario, el intendente fue claro: 2026 será el año de consolidación del programa de ciudad inteligente. Una definición que no solo apunta a modernización tecnológica, sino también a eficiencia en los servicios, planificación urbana y nuevas oportunidades de negocios. No es casual que la capital provincial esté bajo análisis permanente de inversores y operadores financieros.

En ese marco aparece un dato que circula con fuerza en ámbitos políticos y empresariales: un único operador privado ya puso sobre la mesa una oferta de apoyo crediticio por 400 millones de dólares para obras de infraestructura vinculadas a inversiones limpias y tecnología. El ofrecimiento es formal, las gestiones están avanzadas y solo restan detalles.

semaforos inteligentes neuquen calle leloir (3)

El fondeo llegaría con el aval del gobierno nacional, donde algunos funcionarios comienzan a poner en valor el potencial de Neuquén capital como ciudad estratégica para los próximos veinte años.

Febrero y algo más

Mientras el oficialismo ordena gestión y sucesión, la oposición observa. Sin una propuesta clara ni un liderazgo definido, aparece más reactiva que propositiva, atrapada entre la crítica discursiva y la dificultad de disputar un modelo de ciudad que, hasta ahora, muestra resultados tangibles. El calendario avanza y el margen para improvisar se achica.

Febrero de 2027 todavía parece lejano, pero en política local ya empezó a jugarse. Gaido lo sabe, Figueroa lo acompaña y la ciudad se convierte, una vez más, en el escenario donde gestión y poder electoral caminan de la mano.