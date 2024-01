Con la nafta por las nubes, los talleres de bicicletas tienen más trabajo

José Ortiz, de JM Bikes , explicó que se nota una suba en la demande de reparación de bicicletas, de modo inversamente proporcional a la caída que llevan registrando desde hace meses en la venta de bicis nuevas. "No vemos mucha compra porque los valores están muy altos e inflados, hoy una bici nueva cuesta casi 500 mil pesos, y es muy difícil para la gente porque hay menos posibilidades de financiación", dijo.

En diálogo con LMNeuquén, detalló que muchos llegan con bicicletas que llevan hasta 10 años arrumbadas en un galpón o una cochera y que muestran marcas de desuso. "Cuando ya pasan dos o tres años guardadas, las cubiertas y las cámaras se resecan, lo mismo pasa con los asientos que secan y se resquebrajan", señaló. Por eso, recomendó visitar a un taller de bicicletas, que realizan un service completo y desarman todo el vehículo para volverlo a armar con las reparaciones necesarias.

Hoy, un service de bicicletas tiene un valor aproximado de 15 mil pesos que incluye el lavado y el pulido, pero no los repuestos que necesite cada uno de estos medios de transporte. Si bien se aconseja cambiar cubiertas y cámaras, otros también cambian el asiento o los puños, que son los que más se estropean con el desuso. "Después con la lubricación o la caja central no hay tantos problemas", explicó el comerciante.

En otros casos, los clientes se acercan sólo a comprar accesorios o repuestos para poner sus bicis a punto y ya empezar a usarlas como medio de transporte. Sin embargo, Ortiz recomendó concurrir a un taller cuando el vehículo lleva mucho tiempo en desuso, ya que puede tener fallas que son imperceptibles para los usuarios y que se detectan cuando las desarma un especialista en el tema.

Los elementos que más se cambian son las cubiertas, que pueden costar entre 15 mil y 20 mil pesos si son de industria nacional y entre 30 mil y 40 mil cuando son importadas. Según recomendó el comerciante, vale la pena invertir en cubiertas de calidad para evitar que se deformen con el uso.

A eso hay que sumar las cámaras, que se suelen pinchar a menudo por la presencia de rosetas en las calles de Neuquén, y que tienen un valor que va de los 6 mil a los 7 mil pesos. Los asientos de buena calidad se consiguen por 14 mil o 15 mil pesos, aunque hay variedad de opciones.

bicicletas local jm bikes.jpg

Si bien los precios varían según el tamaño y modelo de la bicicleta, la mayoría de los ciclistas neuquinos usan las todo terreno rodado 29, que no difieren demasiado en el tipo de repuestos. "Las bicicletas 26 de paseo ya casi no se ven", expresó el referente de JM Bikes.

De esta manera, si se suman todos los elementos, se puede llegar a invertir unos 105 mil pesos para reparar totalmente una bicicleta, en caso de que se el cliente requiera la mano de obra, dos cámaras, dos cubiertas y un asiento. "Con el service quedan lavadas y pulidas, y parecen nuevas", señaló Ortiz, que nota cada vez más demanda de los que habían abandonado la bicicleta y se movían solamente en auto.

Si bien este medio de locomoción no exige el gasto de combustible, que tuvo una suba del 27% en los últimos días, sí hay que tener en cuenta que los ciclistas deben cumplir ciertas pautas de seguridad que también cuestan dinero. Un casco de buena calidad cuesta entre 12 mil y 15 mil pesos, y también hace falta invertir en luces que van de los 6 mil pesos a los 20 mil, cuando tienen carga led.

El robo de bicicletas es la principal preocupación de los que quieren bajarse del auto para salir a trabajar o hacer trámites en el centro de la ciudad. Si la dejan en la calle, muchos sufren el robo total de la bici o de algunas piezas, por lo que se recomienda utilizar un candado, que oscila entre 6 mil y 20 mil pesos. "Lo ideal sería tener guarderías públicas de bajo costo para que más gente vaya al centro en bici y haya más lugar para estacionar", dijo Ortiz.

También dio una recomendación para los que no tienen tanta experiencia en el ciclismo y deciden pedalear para ahorrar dinero en combustible. "Yo les digo a todos que anden en bicicleta pero siempre con responsabilidad", dijo y agregó: "No se puede andar por la vereda ni en contramano, y siempre hay que usar casco y luces, no porque yo quiera vender esos elementos sino porque en una caída se puede sufrir un daño muy grande, y hay muchos que van de negro y sin luces, y cuando los conductores los ven, los ciclistas ya tienen el auto encima", cerró.