"Con la tuya": en un video, Oscar Parrilli explicó la ruta de la fuga de los tarifazos

El Grupo Pampa creó su petrolera para abastecer de gas su central térmica Loma La Lata.

Según la explicación desarrollada tras la presentación, los empresarios energéticos se enriquecen a una velocidad insólita en el mundo "con la tuya", que es aspirada mediante las súper tarifas hacia las cuentas de las energéticas, que al final fugan las ganancias.

Pampa Energía, en la mira de Parrilli

"Esta planta es una de las más grandes de la Argentina. Cuando vos prendes la luz, prendes la computadora o el televisor, estos que están atrás mío son los que facturan la energía que consumís. Nos han dicho y nos están haciendo creer que el precio de la tarifa que estamos pagando es culpa del kirchnerismo porque tenía las tarifas congeladas, porque tenía subsidios. Todas mentiras", sostuvo Parrilli.

"Loma la Lata, de Pampa Energía, obedece a contratos que se firmaron en la época de (la presidencia de Mauricio) Macri con tarifas en dólares y unas tarifas impresionantes de lo que ellos están facturando por la energía. El 70% de la energía que consumimos en el país se debe a esos contratos: primero, contratos firmados en la época de Macri; segundo, contratos en dólares; tercero, la devaluación de 120/ 130 por ciento desde diciembre hasta acá, y finalmente, lo más grave de todos es la fenomenal ganancia de las empresas con la tuya, con tu plata", cargó culpas sobre sectores de la política y el empresariado aliados para expoliar a los usuarios de los servicios.

"Están facturando a 130 dólares el mega que les sale 22 dólares, denunciado ellos que tienen una rentabilidad de un 75 un 80% en dólares. Esa es la ganancia que tienen. ¿Y qué hacen con esa plata? Se la llevan, se la fugan", acusó Parrilli y ahí nomás puntualizó que las energéticas "fugaron 22 mil millones de dólares" hacia 2019, cuando había entrado al país el crédito que el Fondo Monetario Internacional.

Cómo sigue

Parrilli hilvanó sus señalamientos de la conducta pasada con la que viene en el campo de la energía anticipando una nueva oleada para la fuga de renta extraordinaria. "Ahora van a hacer lo mismo con la tuya", dijo.

Oscar Parrilli y Ramón Rioseco, una dupla que selló en La Rosada el acuerdo para ir por la provincia. Podrían ser candidatos a diputados nacionales.

El senador consideró que los empresarios pueden proceder como lo hacen porque "no se los controla para nada, esto es la verdadera razón por la cual vos estás pagando las tarifas que te están facturando".

Enfatizó que el tarifazo "no tiene nada que ver ni con el kirchnerismo ni con que estaban atrasadas ni con que había que sincerar. Es solamente para darle una rentabilidad y una ganancia obscena a los amigos de Macri y a los amigos del (presidente Javier) Milei, que son esos que se sacaron la foto en el hotel Llao Llao".

La crítica se expandió a "todos esos empresarios que ahora son fervorosos aportantes al gobierno de Milei", quienes "se lo pasan permanentemente diciéndonos a todos los argentinos que hay que hacer un ajuste ¿Ajuste de qué? De tu tarifa, de vos. Ellos la siguen gozando y se siguen llevando la plata afuera, por eso dato mata relato".

El senador adelantó que en otro vídeo mostrará cómo se desarrolla el negocio del gas de Vaca Muerta. Consideró que la explotación de la formación "es una gran posibilidad para los argentinos. Lo único que quiero es que no la regalemos. No la entreguemos. ¡Por favor!"

El regalo del shale

Tras ese pedido, Parrilli advirtió que "se está explotando en Vaca Muerta no más del 8 o el 10% del potencial. Lo que quiere hacer este gobierno con las leyes que quiere sacar, con el Rigi y el blanqueo, lo que quiere hacer es regalar Vaca Muerta".

El senador remató su relato mirando al futuro: "Los argentinos tenemos la posibilidad histórica de defender nuestros recursos, que se industrialicen en planta, obviamente, pero que ganemos todos y que no nos cobren lo que no corresponde, lo que no vale, porque esas ganancias son absolutamente obscenas. Y ¿sabés qué? Es con la tuya".